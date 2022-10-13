Макрон пообіцяв Україні шість Caesar та зенітні ракети

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна в найближчі тижні отримає чергову партію французької військової допомоги.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Макрон сказав в інтерв’ю телеканалу France 2 в середу.

За його словами, Франція працює над постачанням шести додаткових гаубиць Caesar, які мали бути передані Данії, а також зенітних ракет "для захисту України від ракетних ударів і дронів".

Макрон уточнив, що нова військова допомога надійде в "найближчі тижні", але не уточнив, скільки саме ракет буде передано.

За даними джерела Sky News, Франція передасть Україні протиповітряні ракети малої дальності Crotale, які використовуються для перехоплення ракет і літаків на низькій висоті.

Крім того, президент Франції розповів, що Париж надає Києву розвідувальні дані, але заперечив, що йдеться про напад України на територію Росії.

"Цілі зрозумілі – щоб вони (Україна) повернулася на кордони 1991 року. Питання в тому, чи будуть ці військові цілі досягнуті лише військовим шляхом. У певний момент в інтересах України та Росії буде повернутися за стіл переговорів", – вважає він.

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Як повідомлялося у ЗМІ, Україна і Франція також фіналізують контракт про постачання 20 броньованих машин Bastion.