Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Макрон пообещал Украине шесть Caesar и зенитные ракеты

"Европейская правда"Четверг, 13 октября 2022, 00:05
Макрон пообещал Украине шесть Caesar и зенитные ракеты
Emmanuel Macron, Pool/Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Украина в ближайшие недели получит очередную партию французской военной помощи.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Макрон сказал в интервью телеканалу France 2 в среду.

По его словам, Франция работает над поставкой шести дополнительных гаубиц Caesar, которые должны были быть переданы Дании, а также зенитных ракет "для защиты Украины от ракетных ударов и дронов".

Реклама:

Макрон уточнил, что новая военная помощь поступит в "ближайшие недели", но не уточнил, сколько именно ракет будет передано.

По данным источника Sky News, Франция передаст Украине противовоздушные ракеты малой дальности Crotale, которые используются для перехвата ракет и самолетов на низкой высоте.

Кроме того, президент Франции рассказал, что Париж предоставляет Киеву разведывательные данные, но отрицает, что речь идет о нападении Украины на территорию России.

ВИДЕО ДНЯ

"Цели понятны - чтобы они (Украина) вернулась на границы 1991 года. Вопрос в том, будут ли эти военные цели достигнуты только военным путем. В определенный момент в интересах Украины и России будет вернуться за стол переговоров", - считает он.

Как сообщалось в СМИ, Украина и Франция также финализируют контракт о поставках 20 бронированных машин Bastion.

Темы: оружиеФранцияМакронУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
оружие
Эстония договорилась о дальнейшем развертывании испанских NASAMS у себя
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
Украина потеряла лишь 5 из 71 танка Leopard 2 за время летнего контрнаступления – Forbes
Последние новости
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
Все новости...
Реклама: