Макрон пообещал Украине шесть Caesar и зенитные ракеты

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Украина в ближайшие недели получит очередную партию французской военной помощи.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Макрон сказал в интервью телеканалу France 2 в среду.

По его словам, Франция работает над поставкой шести дополнительных гаубиц Caesar, которые должны были быть переданы Дании, а также зенитных ракет "для защиты Украины от ракетных ударов и дронов".

Макрон уточнил, что новая военная помощь поступит в "ближайшие недели", но не уточнил, сколько именно ракет будет передано.

По данным источника Sky News, Франция передаст Украине противовоздушные ракеты малой дальности Crotale, которые используются для перехвата ракет и самолетов на низкой высоте.

Кроме того, президент Франции рассказал, что Париж предоставляет Киеву разведывательные данные, но отрицает, что речь идет о нападении Украины на территорию России.

"Цели понятны - чтобы они (Украина) вернулась на границы 1991 года. Вопрос в том, будут ли эти военные цели достигнуты только военным путем. В определенный момент в интересах Украины и России будет вернуться за стол переговоров", - считает он.

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Как сообщалось в СМИ, Украина и Франция также финализируют контракт о поставках 20 бронированных машин Bastion.