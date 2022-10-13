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Чехія до 2025 року витратить 61 млн євро на відбудову України

Четвер, 13 жовтня 2022, 00:40
Чехія до 2025 року витратить 61 млн євро на відбудову України
Jan Lipavsky, NurPhoto via Getty Images

Міністерства закордонних справ та промисловості й торгівлі Чехії в середу представили програму допомоги Україні на 2023-2025 роки, яка передбачає щорічне виділення 500 мільйонів чеських крон (20,3 мільйона євро).

Як пише "Європейська правда", про це повідомив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

Програма допомоги охоплює гуманітарні, стабілізаційні, відновлювальні та економічні аспекти відбудови України.

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"План передбачає залучення чеських компаній та рішень, які вже мають відмінну репутацію в Україні. Ми хочемо залучити як приватну сферу, так і некомерційний сектор", – сказав Ліпавський.

Він додав, що уряди Чехії та України обговорять подальші кроки на спільному засіданні в Києві, яке анонсувалося раніше.

Раніше міністр промисловості й торгівлі Чехії Йозеф Сікела заявив, що його країна хотіла б бути лідером у післявоєнній відбудові України, і головним завданням є забезпечення для цього європейських фінансів.

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Теми: ЧехіяУкраїнагрошівійна
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