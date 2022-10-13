Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Чехия до 2025 года потратит 61 млн евро на восстановление Украины

Четверг, 13 октября 2022, 00:40
Jan Lipavsky, NurPhoto via Getty Images

Министерства иностранных дел и промышленности и торговли Чехии в среду представили программу помощи Украине на 2023-2025 годы, которая предусматривает ежегодное выделение 500 миллионов чешских крон (20,3 миллиона евро).

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский.

Программа помощи охватывает гуманитарные, стабилизационные, восстановительные и экономические аспекты восстановления Украины.

"План предусматривает привлечение чешских компаний и решений, которые уже имеют отличную репутацию в Украине. Мы хотим привлечь как частную сферу, так и некоммерческий сектор", - сказал Липавский.

Он добавил, что правительства Чехии и Украины обсудят дальнейшие шаги на совместном заседании в Киеве, которое анонсировалось ранее.

Ранее министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил, что его страна хотела бы быть лидером в послевоенном восстановлении Украины, и главной задачей является обеспечение для этого европейских финансов.

Читайте также: Зеленое возрождение: на каких принципах будет базироваться восстановление Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЧехияУкраинаденьгивойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ПАСЕ приняла резолюцию о признании России террористическим режимом

В Беларуси постоянно находятся до тысячи российских военных, ожидается больше - Наев

Выстояли: Украина отказалась от веерных отключений света

В замке "Паланок" вместо венгерского турула установят тризуб

Зеленский поручил рассмотреть отмену безвиза с Беларусью

Украина получила $1,3 миллиарда от МВФ

Все новости...
Чехия
Чехия с 25 октября запрещает въезд россиянам по туристическим и студенческим визам
Немецкий концерн договорился о поставках Украине военной техники из Чехии
Краловец наш: в Праге провели "референдум" за присоединение Калининграда к Чехии
Последние новости
16:07
Наконец-то дома: Украина вернула из России и оккупированных территорий 96 детей
15:56
картаПо всей Украине – воздушная тревога
15:50
исследованиеЗа менее 50 лет популяция животных на планете сократилась на 69%
15:48
ГБР выясняет причины падения истребителя в Винницкой области: могли задеть обломки дрона
15:39
Используют как спички: В ВСУ объяснили, что является целями для дронов-камикадзе из РФ
15:27
На Сумщине продолжат отключать свет: оккупанты разрушили 10 энергообъектов – глава ОВА
15:25
Россия может атаковать украинскую ГТС и потребовать включить "Северный поток-2" – Зеленский
15:06
Гауляйтер Херсонщины хочет вывезти жителей из региона из-за "мести" ВСУ
14:52
На Луганщину свозят мобилизованных россиян, в основном осужденных – Гайдай
14:49
В Украине появилось приложение "еППО", чтобы сообщать о ракетах или дронах врага
Все новости...