Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Чехия до 2025 года потратит 61 млн евро на восстановление Украины

Четверг, 13 октября 2022, 00:40
Чехия до 2025 года потратит 61 млн евро на восстановление Украины
Jan Lipavsky, NurPhoto via Getty Images

Министерства иностранных дел и промышленности и торговли Чехии в среду представили программу помощи Украине на 2023-2025 годы, которая предусматривает ежегодное выделение 500 миллионов чешских крон (20,3 миллиона евро).

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский.

Программа помощи охватывает гуманитарные, стабилизационные, восстановительные и экономические аспекты восстановления Украины.

Реклама:

"План предусматривает привлечение чешских компаний и решений, которые уже имеют отличную репутацию в Украине. Мы хотим привлечь как частную сферу, так и некоммерческий сектор", - сказал Липавский.

Он добавил, что правительства Чехии и Украины обсудят дальнейшие шаги на совместном заседании в Киеве, которое анонсировалось ранее.

Ранее министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил, что его страна хотела бы быть лидером в послевоенном восстановлении Украины, и главной задачей является обеспечение для этого европейских финансов.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Зеленое возрождение: на каких принципах будет базироваться восстановление Украины.

Темы: ЧехияУкраинаденьгивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
Чехия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В Чехии задержали подозреваемого в жестоком избиении украинок
В Чехии мужчина избил двух украинок, спросив, откуда они
Последние новости
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
Все новости...
Реклама: