Чехия до 2025 года потратит 61 млн евро на восстановление Украины

Министерства иностранных дел и промышленности и торговли Чехии в среду представили программу помощи Украине на 2023-2025 годы, которая предусматривает ежегодное выделение 500 миллионов чешских крон (20,3 миллиона евро).

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский.

Программа помощи охватывает гуманитарные, стабилизационные, восстановительные и экономические аспекты восстановления Украины.

Реклама:

"План предусматривает привлечение чешских компаний и решений, которые уже имеют отличную репутацию в Украине. Мы хотим привлечь как частную сферу, так и некоммерческий сектор", - сказал Липавский.

Он добавил, что правительства Чехии и Украины обсудят дальнейшие шаги на совместном заседании в Киеве, которое анонсировалось ранее.

Ранее министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил, что его страна хотела бы быть лидером в послевоенном восстановлении Украины, и главной задачей является обеспечение для этого европейских финансов.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Зеленое возрождение: на каких принципах будет базироваться восстановление Украины.