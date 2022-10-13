У Росії на тлі війни засекретили чверть усіх витрат на 2023 рік – ЗМІ

У Російській Федерації уряд засекретив чверть усіх витрат на 2023 рік, ЗМІ вважають, що 6,5 трильйона рублів можуть піти на війну та анексію українських територій.

Джерело: "Meduza"

Деталі: Журналісти "Медузи" вважають, що відповідь на питання, з яких ресурсів Москва планує фінансувати війну та утримувати анексовані українські території, може ховатися у закритій частині бюджетних видатків РФ на 2023 рік.

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Уряд РФ 28 вересня вніс до Держдуми проєкт федерального бюджету на 2023 рік та на плановий період 2024-2025 років.

За підрахунками "Медузи", влада вирішила засекретити рекордний обсяг витрат. Йдеться про понад шість із половиною трильйони рублів.

Значна частина суми – витрати, пов'язані з військовими статтями: національною обороною та безпекою. Але точно не відомо, на що зарезервовано майже чверть запланованих наступного року витрат Росії.

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Закриті витрати зростуть у 2023 році на понад 2,8 трильйона рублів.

Міністр фінансів РФ Антон Силуанов 3 жовтня підтвердив, що ресурси на відновлення окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України вже закладено у бюджеті, оскільки Кремль називає їх територією РФ.

Раніше чиновник підтверджував, що уряд РФ не планує розкривати обсяг видатків на війну, яку в Москві лукаво називають "спеціальною військовою операцією".

Проте закрита частина витрат РФ, запланованих у проекті наступного року, безпрецедентно велика.

У сукупності, за розрахунками "Медузи" (з ними також збігаються розрахунки Bloomberg і видання "Ведомости"), у 2023 році на секретні та надсекретні статті видатків припаде 6,58 трильйона рублів, або 22,66% усіх видатків федерального бюджету.

Це на 2,8 трильйона рублів більше, ніж у бюджеті 2022 року, частка закритих видатків у якому склала менше 16%. Попереднього піку секретні витрати РФ сягали 2015 року (21%).

Поділ на відкриту та секретну частину є не в усіх розділах та підрозділах проєкту бюджету-2023: деякі повністю відкриті, як "Функціонування президента РФ", а деякі повністю засекречені, як "Ядерно-збройний комплекс".

У 2023 році різко зростуть закриті витрати на національну оборону та безпеку.

Закрита частина видатків на національну оборону в проєкті бюджету РФ на 2023 рік зросла на 1,36 трильйона рублів, а її частка до загальних витрат у цьому розділі збільшилася з 65% до 73%.

Такий стрибок стався, насамперед, через різке зростання закритих витрат за підрозділом "Інші питання в галузі національної оборони" – з 295,7 мільйона рублів у проекті 2022 року до 1,77 трильйона у 2023-му.

При цьому багато інших секретних статей витрат у розділі скоротилися навіть у номінальному вираженні (без урахування інфляції). Наприклад, закриті витрати на "Збройні сили РФ" скоротилися з 1,53 трильйона рублів у 2022 році до 1,42 трильйона у 2023-му.

Суттєво зросла і закрита частина витрат на національну безпеку та правоохоронну діяльність: з 1,18 трильйона рублів у 2022 році до 2,61 трильйона у 2023-му. Зростання відбулося насамперед через підрозділ "Інші питання у галузі національної безпеки та правоохоронної діяльності". У ньому розширено засекречену частину з 478,4 мільйонів рублів до 1,87 трильйона рублів.

Закриті витрати в інших підрозділах залишилися приблизно на попередньому рівні.

Витрати, закладені у проєкті бюджету РФ, ще можуть зрости чи скоротитися. Точну суму витрат за наступний рік росіяни зможуть дізнатися вже в 2024-му, коли ухвалять закон про виконання бюджету за 2023 рік.