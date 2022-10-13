В России на фоне войны засекретили четверть всех расходов на 2023 год – СМИ

В Российской Федерации правительство засекретило четверть всех расходов на 2023 год, СМИ полагают, что 6,5 триллионов рублей могут пойти на войну и аннексию украинских территорий.

Источник: "Meduza"

Детали: Журналисты "Медузы" считают, что ответ на вопрос, из каких ресурсов Москва намерена финансировать войну и содержать аннексированные украинские территории может крыться в закрытой части бюджетных расходов РФ на 2023 год.

Правительство РФ 28 сентября внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов.

По расчетам "Медузы", власти решили засекретить рекордный объем трат. Речь идет о более чем шести с половиной триллионах рублей.

Значительная часть суммы – расходы, связанные с "военными" статьями: национальной обороной и безопасностью. Но точно не известно, на что зарезервирована почти четверть запланированных на следующий год расходов России.

Закрытые расходы вырастут в 2023 году более чем на 2,8 триллиона рублей.

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Министр финансов РФ Антон Силуанов 3 октября подтвердил, что ресурсы на восстановление оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины уже заложены в бюджете, так как Кремль называет их территорией РФ.

Ранее чиновник подтверждал, что правительство РФ не планирует раскрывать объем расходов на войну, которую в Москве лукаво называют "специальной военной операцией".

Однако закрытая части расходов РФ, запланированных в проекте на следующий год, беспрецендетно велика.

В совокупности, по расчетам "Медузы" (с ними также совпадают расчеты Bloomberg и "Ведомостей"), в 2023 году на секретные и сверхсекретные статьи расходов придется 6,58 триллиона рублей, или 22,66% всех расходов федерального бюджета.

Это на 2,8 триллиона рублей больше, чем в бюджете 2022 года, доля закрытых расходов в котором составила меньше 16%. Предыдущего пика секретные траты РФ достигали в 2015 году (21%).

Разделение на открытую и секретную часть есть не во всех разделах и подразделах проекта бюджета-2023: некоторые полностью открыты, как "Функционирование президента РФ", а некоторые полностью засекречены, как "Ядерно-оружейный комплекс".

В 2023 году резко вырастут закрытые расходы на национальную оборону и безопасность.

Закрытая часть расходов на национальную оборону в проекте бюджета РФ на 2023 год выросла на 1,36 триллиона рублей, а ее доля к общим расходам по этому разделу увеличилась с 65% до 73%.

Такой скачок случился, в первую очередь, из-за резкого роста закрытых расходов по подразделу "Другие вопросы в области национальной обороны" – с 295,7 миллиона рублей в проекте 2022 года до 1,77 триллиона в 2023-м.

При этом многие другие секретные статьи расходов в разделе сократились даже в номинальном выражении (без учета инфляции). Например, закрытые расходы по подразделу "Вооруженные силы РФ" сократились с 1,53 триллиона рублей в 2022 году до 1,42 триллиона в 2023-м.

Существенно выросла и закрытая часть расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность: с 1,18 триллиона рублей в 2022 году до 2,61 триллиона в 2023-м. Рост произошел в первую очередь из-за подраздела "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности". Он расширил засекреченную часть с 478,4 миллиона рублей до 1,87 триллиона рублей.

Закрытые расходы в других подразделах остались примерно на прежнем уровне.

Расходы, заложенные в проекте бюджета РФ, еще могут вырасти или сократиться. Точную сумму трат за следующий год россияне смогут узнать уже в 2024-м, когда примут закон об исполнении бюджета за 2023 год.