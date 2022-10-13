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По газовому родовищу в Іракському Курдистані випустили вісім "Катюш"

"Українська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 03:40
По газовому родовищу в Іракському Курдистані випустили вісім Катюш
ФОТО: GETTY

Вісім ракет "Катюша" були випущені по газовому родовищу Хор-Мор в Іракському Курдистані.

Джерело: джерела Reuters, голова відділу по роботі з іноземними ЗМІ регіонального уряду Курдистану Лоук Гафурі

Деталі: Жертв унаслідок нападу не було, і на роботу родовища він також не вплинув. Ракети впали в безпосередній близькості від родовища.

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Наразі сили безпеки продовжують розслідування.

Місцевий командир із "Сил народної мобілізації", відомих як "Хашид Шаабі", сказав, що вони знайшли ракетну установку на 12 ракет з таймером в сільській місцевості приблизно за 20 км від Хор-Мор. Були знайдені і 4 нерозірвані ракети.

Хоча жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за попередню серію нападів на Хор-Мор, курдські чиновники публічно заявили, що вважають, що вони були здійснені підтримуваними Іраном ополченцями.

ВІДЕО ДНЯ

Хор-Мор розташований у регіоні Сулейманія на півночі Іраку і раніше зазнавав нападів. Права на розробку Хор-Мор, а також Чамчамаль, двох найбільших газових родовищ в Іраку, мають консорціум Pearl, енергетична компанія з Об'єднаних Арабських Еміратів Dana Gas та її філія Crescent Petroleum.

Теми: Іракгаз
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