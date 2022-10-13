По газовому месторождению в Иракском Курдистане выпустили восемь "Катюш"

Восемь ракет "Катюша" были выпущены по газовому месторождению Хор-Мор в Иракском Курдистане.

Источник: источники Reuters, глава отдела по работе с иностранными СМИ регионального правительства Курдистана Лоук Гафури

Детали: Жертв в результате нападения не было, и на работу месторождения оно также не повлияло. Ракеты упали в непосредственной близости от месторождения.

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Сейчас силы безопасности продолжают расследование.

Местный командир из "Сил народной мобилизации", известных как "Хашид Шааби", сказал, что они нашли ракетную установку на 12 ракет с таймером в сельской местности примерно в 20 км от Хор-Мор. Были найдены и 4 неразорвавшиеся ракеты.

Хотя ни одна группировка не взяла на себя ответственность за предыдущую серию нападений на Хор-Мор, курдские чиновники публично заявили, что считают, что они были совершены поддерживаемыми Ираном ополченцами.

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Хор-Мор расположен в регионе Сулеймания на севере Ирака и ранее подвергался нападениям. Права на разработку Хор-Мор, а также Чамчамаль, двух крупнейших газовых месторождений в Ираке, имеют консорциум Pearl, энергетическая компания из Объединенных Арабских Эмиратов Dana Gas и ее филиал Crescent Petroleum.