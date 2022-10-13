ОК "Південь": ЗСУ за добу знищили п'ять ворожих складів з боєприпасами

ЗСУ на півдні знищили чотири ворожі гелікоптери і п’ять складів з боєприпасами.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Решта втрат росіян:

36 військових;

танк;

2 паливозаправники;

2 одиниці авто-бронетехніки;

три артсистеми крупного калібру.

Над Вінниччиною збиті чотири дрони-камікадзе, ще один – над Черкащиною.

Остаточні втрати дорозвідуються.

Як зазначається, увечері противник проводив наступальні дії, але був відкинутий на раніше зайняті позиції.