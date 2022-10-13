Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ОК "Південь": ЗСУ за добу знищили п'ять ворожих складів з боєприпасами

"Українська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 06:45
ОК Південь: ЗСУ за добу знищили п'ять ворожих складів з боєприпасами
ФОТО: GETTY

ЗСУ на півдні знищили чотири ворожі гелікоптери і п’ять складів з боєприпасами.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Решта втрат росіян:

Реклама:
  • 36 військових;
  • танк;
  • 2 паливозаправники;
  • 2 одиниці авто-бронетехніки;
  • три артсистеми крупного калібру.

Над Вінниччиною збиті чотири дрони-камікадзе, ще один – над Черкащиною.

Остаточні втрати дорозвідуються.

Як зазначається, увечері противник проводив наступальні дії, але був відкинутий на раніше зайняті позиції.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Росія
Атака дронів на Псков: перші супутникові знімки аеродрому
Сейм Польщі затвердив склад скандальної комісії з розслідування впливу РФ
Окупанти заявили про атаку БПЛА у Брянській області РФ і запуск ракети по Криму
Останні новини
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
Усі новини...
Реклама: