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ОК "Південь": ЗСУ за добу знищили п'ять ворожих складів з боєприпасами

"Українська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 06:45
ФОТО: GETTY

ЗСУ на півдні знищили чотири ворожі гелікоптери і п’ять складів з боєприпасами.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Решта втрат росіян:

  • 36 військових;
  • танк;
  • 2 паливозаправники;
  • 2 одиниці авто-бронетехніки;
  • три артсистеми крупного калібру.

Над Вінниччиною збиті чотири дрони-камікадзе, ще один – над Черкащиною.

Остаточні втрати дорозвідуються.

Як зазначається, увечері противник проводив наступальні дії, але був відкинутий на раніше зайняті позиції.

Теми: Росіявійна
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