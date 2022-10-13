ОК "Південь": ЗСУ за добу знищили п'ять ворожих складів з боєприпасами
Четвер, 13 жовтня 2022, 06:45
ЗСУ на півдні знищили чотири ворожі гелікоптери і п’ять складів з боєприпасами.
Джерело: ОК "Південь"
Деталі: Решта втрат росіян:
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- 36 військових;
- танк;
- 2 паливозаправники;
- 2 одиниці авто-бронетехніки;
- три артсистеми крупного калібру.
Над Вінниччиною збиті чотири дрони-камікадзе, ще один – над Черкащиною.
Остаточні втрати дорозвідуються.
Як зазначається, увечері противник проводив наступальні дії, але був відкинутий на раніше зайняті позиції.
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