ОК "Юг": ВСУ за сутки уничтожили пять вражеских складов с боеприпасами
Четверг, 13 октября 2022, 06:45
ВСУ на юге уничтожили четыре вражеских вертолета и пять складов с боеприпасами.
Источник: ОК "Юг"
Детали: Остальные потери россиян:
- 36 военных;
- танк;
- 2 топливозаправщика;
- 2 единицы авто-бронетехники;
- три артсистемы крупного калибра.
Над Винницкой областью сбиты четыре дрона-камикадзе, еще один - над Черкасской областью.
Окончательные потери доразведываются.
Как отмечается, вечером противник проводил наступательные действия, но был отброшен на ранее занятые позиции.