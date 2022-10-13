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ОК "Юг": ВСУ за сутки уничтожили пять вражеских складов с боеприпасами

"Украинская правда"Четверг, 13 октября 2022, 06:45
ОК Юг: ВСУ за сутки уничтожили пять вражеских складов с боеприпасами
ФОТО: GETTY

ВСУ на юге уничтожили четыре вражеских вертолета и пять складов с боеприпасами.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Остальные потери россиян:

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  • 36 военных;
  • танк;
  • 2 топливозаправщика;
  • 2 единицы авто-бронетехники;
  • три артсистемы крупного калибра.

Над Винницкой областью сбиты четыре дрона-камикадзе, еще один - над Черкасской областью.

Окончательные потери доразведываются.

Как отмечается, вечером противник проводил наступательные действия, но был отброшен на ранее занятые позиции.

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Темы: Росcиявойна
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