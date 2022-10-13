ОК "Юг": ВСУ за сутки уничтожили пять вражеских складов с боеприпасами

ВСУ на юге уничтожили четыре вражеских вертолета и пять складов с боеприпасами.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Остальные потери россиян:

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36 военных;

танк;

2 топливозаправщика;

2 единицы авто-бронетехники;

три артсистемы крупного калибра.

Над Винницкой областью сбиты четыре дрона-камикадзе, еще один - над Черкасской областью.

Окончательные потери доразведываются.

Как отмечается, вечером противник проводил наступательные действия, но был отброшен на ранее занятые позиции.