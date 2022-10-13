Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОК "Юг": ВСУ за сутки уничтожили пять вражеских складов с боеприпасами

"Украинская правда"Четверг, 13 октября 2022, 06:45
ФОТО: GETTY

ВСУ на юге уничтожили четыре вражеских вертолета и пять складов с боеприпасами.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Остальные потери россиян:

  • 36 военных;
  • танк;
  • 2 топливозаправщика;
  • 2 единицы авто-бронетехники;
  • три артсистемы крупного калибра.

Над Винницкой областью сбиты четыре дрона-камикадзе, еще один - над Черкасской областью.

Окончательные потери доразведываются.

Как отмечается, вечером противник проводил наступательные действия, но был отброшен на ранее занятые позиции.

Темы: Росcиявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

обновлено, видеоВ Белгородской области детонирует склад с боеприпасами – местные власти

Генсек НАТО прокомментировал, каким будет ответ Альянса в случае ядерного удара РФ по Украине

Россия угрожает выйти из "зерновой сделки", если не будут выполнены ее требования

"Начали входить в революционную ситуацию": чиновники и бизнесмены РФ опустошены – WP

Обновлено Боррель пригрозил российской армии "полным уничтожением" в случае ядерного удара РФ по Украине

Посол Украины раскритиковал идею отмены безвиза для белорусов

Все новости...
Росcия
В России признали, что 5 мобилизованных уже погибли в Украине
В России заявили, что принятие Украины в НАТО может привести к Третьей мировой войне
Ночной удар по Николаеву: из-под завалов достали пострадавшего ребенка, еще 7 человек ищут, 1 человек погиб
Последние новости
21:51
"Динамо" в четвертый раз подряд проиграло в Лиге Европы
21:36
Меркель: решение получать газ из РФ было "очень рациональным"
21:28
КНДР направила истребители в сторону Южной Кореи и запустила очередную баллистическую ракету
21:02
В Киеве пройдут спортивные соревнования в поддержку защитников "Азовстали"
21:02
фотоГендиректор МАГАТЭ провел переговоры с Кулебой в "киевском бункере"
20:58
Кулеба призвал не дать РФ сорвать "зерновой коридор" через Черное море
20:57
обновленоРоссия наносит удары по Харькову, есть обесточивания – мэр
20:46
Ермак поставил "ультиматум" Красному Кресту: требует посетить Оленевку
20:41
МИД заявил о планах России устроить диверсию на "Турецком потоке" и обвинить Украину
20:33
В Украине запустили горячую линию для поддержки мужчин: контакты
Все новости...