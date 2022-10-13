Зведення Генштабу: Росіяни на окремих напрямках почали отримувати накази призупинити наступ

На окремих напрямках бойових дій, зокрема в Донецькій області, росіяни почали отримувати розпорядження від вищого керівництва щодо тимчасового припинення наступальних дій.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Генштаб пише, що основні причини таких рішень - вкрай низький морально-психологічний стан поповнення, численні факти дезертирства з числа мобілізованих та невиконання бойових наказів.

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В районі Токмака Запорізької області наші підрозділи уразили три зенітних ракетних комплекси С-300 разом з особовим складом. Поранених окупантів перевезено до місцевої лікарні. В Херсонській області, в результаті точкового вогневого ураження в районі Токарівки, втрати противника - до 150 осіб вбитими.

Окупанти завдали 3 ракетних та 21 авіаційний удар, здійснили 104 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали більш ніж 40 населених пунктів. Ворог бив, зокрема, в райони Миколаєва, Вінниці, Черкас, Черняхова, Білогорівки, Спірного, Павлівки, Мирного та Давидового Броду. Для цього використав крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та безпілотні літальні апарати іранського виробництва.

ВІДЕО ДНЯ

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник стріляв:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Миропілля, Середина-Буда, Стукалівка та Павлівка;

– з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Миропілля, Середина-Буда, Стукалівка та Павлівка; на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Бугруватка, Гряниківка, Дворічна, Нова Вовча, Стрілеча, Уди та Червона Зоря;

– з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Бугруватка, Гряниківка, Дворічна, Нова Вовча, Стрілеча, Уди та Червона Зоря; на Краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, неподалік Білогорівки, Зарічного, Новоєгорівки, Серебрянки, Спірного, Тернів, Торського та Ямполівки;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, неподалік Білогорівки, Зарічного, Новоєгорівки, Серебрянки, Спірного, Тернів, Торського та Ямполівки; на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк та Яковлівка;

– з танків та різнокаліберної артилерії, вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк та Яковлівка; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки, Невельського та Первомайського.

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки, Невельського та Первомайського. на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв понад 15 населених пунктів. Серед них Богоявленка, Времівка, Залізничне, Микільське, Новопіль, Новосілка та Полтавка;

ворог обстріляв понад 15 населених пунктів. Серед них Богоявленка, Времівка, Залізничне, Микільське, Новопіль, Новосілка та Полтавка; на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони більш як 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Наші сили відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмутського, Озарянівки, Іванграда, Бахмута та Мар’їнки.

Наша авіація завдала 32 удари. Уражені більш як 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 4 вертольоти ворога (водночас Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про 5 збитих гелікоптерів – Ред.) та 26 БпЛА.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 6 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів. В зону вогневого ураження також потрапили позиції ворожої артилерії, РЕБ та інші військові цілі.

Ремонтна база окупантів в районі Каланчака щодня приймає на ремонт до 30 одиниць ушкодженої броньованої техніки, придатної до ремонту.