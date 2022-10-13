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Сводка Генштаба: Россияне на отдельных направлениях начали получать приказы приостановить наступление

"Украинская правда"Четверг, 13 октября 2022, 07:36
ФОТО: GETTY

На отдельных направлениях боевых действий, в частности в Донецкой области, россияне начали получать распоряжения от высшего руководства о временном прекращении наступательных действий.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Генштаб пишет, что основные причины таких решений - крайне низкое морально-психологическое состояние пополнения, многочисленные факты дезертирства из числа мобилизованных и невыполнение боевых приказов.

В районе Токмака Запорожской области наши подразделения поразили три зенитных ракетных комплекса С-300 вместе с личным составом. Раненых оккупантов перевезли в местную больницу. В Херсонской области, в результате точечного огневого поражения в районе Токаревки, потери противника - до 150 человек убитыми.

Оккупанты нанесли 3 ракетных и 21 авиационный удар, совершили 104 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Ударам противника подверглись более 40 населенных пунктов. Враг бил, в частности, в районы Николаева, Винницы, Черкасс, Черняхова, Белогоровки, Спирного, Павловки, Мирного и Давыдового Брода. Для этого использовал крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и беспилотные летательные аппараты иранского производства.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник стрелял:

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  • на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Мирополье, Середина-Буда, Стукаловка и Павловка;
  • на Слобожанском направлении - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Бугруватка, Гряниковка, Двуречная, Новая Волчья, Стрелечья, Уды и Красная Заря;
  • на Краматорском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, вдоль всей линии столкновения. В частности, неподалеку Белогоровки, Заречного, Новоегоровки, Серебрянки, Спирного, Тернов, Торского и Ямполовки;
  • на Бахмутском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Зеленополье, Соледар, Майорск, Нью-Йорк и Яковлевка;
  • на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Невельского и Первомайского.
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более 15 населенных пунктов. Среди них Богоявленка, Временка, Железнодорожное, Никольское, Новополье, Новоселка и Полтавка;
  • на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Наши силы отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмутского, Озаряновки, Иванграда, Бахмута и Марьинки.

Наша авиация нанесла 32 удара. Поражены более 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 4 вертолета врага (в то же время Воздушные Силы ВСУ сообщали о 5 сбитых вертолетах - Ред.) и 26 БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 6 пунктов управления, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов. В зону огневого поражения также попали позиции вражеской артиллерии, РЭБ и другие военные цели.

Ремонтная база оккупантов в районе Каланчака ежедневно принимает на ремонт до 30 единиц поврежденной бронированной техники, пригодной к ремонту.

Темы: ГенштабвойнаРосcия
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