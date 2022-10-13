Обстріл Нікополя: Росіяни поранили чоловіка, кинули снаряди в собор і дитсадок

Росіяни вночі здійснили п’ять обстрілів Дніпропетровщини: у Нікополі поранили 59-річного чоловіка – наразі він госпіталізований у тяжкому стані. Також російські снаряди влучили в об’єкти інфраструктури.

Джерело: голова ОВА Дніпропетровської області Валентин Резніченко



Деталі: У Нікополі понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Понад 2 000 родин лишилися без світла. Енергетики уже працюють. Російські снаряди прилетіли й у лікарню, дитячий садок, краєзнавчий музей, собор, магазини, на ринок, фабрику та пошту.

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У Марганецькій громаді люди під час обстрілу не постраждали, а масштаби руйнацій з’ясовуються.



Уточнюється, що росіяни гатили з "Градів" і важкої артилерії.