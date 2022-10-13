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Обстрел Никополя: Россияне ранили мужчину, бросили снаряды в собор и детсад

Анастасия КалатурЧетверг, 13 октября 2022, 08:13
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

Россияне ночью совершили пять обстрелов Днепропетровщины: в Никополе ранили 59-летнего мужчину - сейчас он госпитализирован в тяжелом состоянии. Также российские снаряды попали в объекты инфраструктуры.

Источник: глава ОГА Днепропетровской области Валентин Резниченко

Детали:  В Никополе изуродованы более 30 многоэтажных и частных домов, газопроводы и линии электропередач. Более 2 000 семей остались без света. Энергетики уже работают. Российские снаряды прилетели и в больницу, детский сад, краеведческий музей, собор, магазины, на рынок, фабрику и почту.

В Марганецкой громаде люди во время обстрела не пострадали, а масштабы разрушений выясняются.

Уточняется, что россияне били из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Темы: Днепропетровская областьвойнаРосcия
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