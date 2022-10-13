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Росіяни в Авдіївці убили 7 мирних жителів за добу

Ірина БалачукЧетвер, 13 жовтня 2022, 08:25
Інфографіка з Telegram Кириленка

7 мирних жителів загинули та ще 13 отримали поранення у результаті ворожих обстрілів Донецької області.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Росія вбиває цивільних! За 12 жовтня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини – в Авдіївці. Ще 13 людей за вчора отримали поранення".

Деталі: Крім того, у Лимані виявили ще 4 цивільних, убитих росіянами під час окупації.

Кириленко підкреслив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теми: Донецька областьвійнажертви
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