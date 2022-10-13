Россияне в Авдеевке убили 7 мирных жителей за сутки

7 мирных жителей погибли и еще 13 получили ранения в результате вражеских обстрелов Донецкой области.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Россия убивает гражданских! За 12 октября россияне убили 7 мирных жителей Донецкой области – в Авдеевке. Еще 13 человек за вчерашний день получили ранения".

Детали: Кроме того, в Лимане обнаружили еще 4 гражданских, убитых россиянами во время оккупации.

Кириленко подчеркнул, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.