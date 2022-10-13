Россияне в Авдеевке убили 7 мирных жителей за сутки
Четверг, 13 октября 2022, 08:25
7 мирных жителей погибли и еще 13 получили ранения в результате вражеских обстрелов Донецкой области.
Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram
Прямая речь Кириленко: "Россия убивает гражданских! За 12 октября россияне убили 7 мирных жителей Донецкой области – в Авдеевке. Еще 13 человек за вчерашний день получили ранения".
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Детали: Кроме того, в Лимане обнаружили еще 4 гражданских, убитых россиянами во время оккупации.
Кириленко подчеркнул, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.