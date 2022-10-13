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Російські солдати масово пишуть рапорти на звільнення – Гайдай

Ірина БалачукЧетвер, 13 жовтня 2022, 09:00
Російські солдати масово пишуть рапорти на звільнення – Гайдай
Захисники виганяють ворога з української землі. Фото з Telegram Гайдая

Російські військові, які вже побували в Україні, повертатися знову на поле бою не хочуть – вони масово пишуть рапорти на звільнення і достроково розривають контракти.  

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Гайдай Сергій у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Так, серед 200 відмобілізованих військовослужбовців на базі 3-ї гвардійської бригади спецпризначення після участі у війні проти України кожен другий написав рапорт на звільнення або дострокове розірвання контракту".

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Деталі: Водночас, за словами голови ОВА, готові йти в бій нещодавно мобілізовані.

Гайдай розповів, що близько 500 призваних військовослужбовців зі складу 205-ї окремої мотострілецької бригади 49-ї загальновійськової армії РФ вибули в зону бойових дій для поповнення втрат противника на тимчасово захоплених територіях.

За словами голови Луганщини, усі вони у засобах захисту, шоломах радянського зразка і з автоматами АК-12, що мають дуже негативний досвід застосування.

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Гайдай додав, що саме їх кидають в бій проти Сил оборони України.

Голова ОВА також повідомив, що українська авіація протягом 12 жовтня завдала 32 удари по ворогу. Підтверджено ураження понад 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника.

Крім того, українські підрозділи ППО збили 4 вертольоти ворога та 26 БпЛА.

А ракетні війська і артилерія ЗСУ за минулу добу уразили 6 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів. В зону вогневого ураження також потрапили позиції ворожої артилерії, РЕБ та інші військові цілі.

Захисники відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмутське, Озарянівка, Іванград, Бахмут та Мар’їнка.

Водночас російські загарбники з різних видів озброєння стріляли:

- на Краматорському напрямку: в бік Білогорівки, Зарічного, Новоєгорівки, Серебрянки, Спірного, Тернів, Торського, Ямполівки, Греківки;

- на Бахмутському напрямку: в бік Бахмута, Бахмутського, Зеленопілля, Соледару, Майорська, Нью-Йорка, Яковлівки, Залізного.

Окупанти скупчуються на Сватівщині і мінують мости. Також загарбники вмикають і вимикають мобільний зв'язок, коли їм заманеться.

Зокрема, за словами Гайдая, у селах Сватівського району подзвонити можна виключно десь із пагорба, якщо знаєш місця.

Також, за словами голови Луганщини, місцеві жителі незадоволені посиленням контролю на межі так званих "ЛНР" і "ДНР" з Росією.

Теми: Луганська областьвійна
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