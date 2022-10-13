Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Російські солдати масово пишуть рапорти на звільнення – Гайдай

Ірина БалачукЧетвер, 13 жовтня 2022, 09:00
Захисники виганяють ворога з української землі. Фото з Telegram Гайдая

Російські військові, які вже побували в Україні, повертатися знову на поле бою не хочуть – вони масово пишуть рапорти на звільнення і достроково розривають контракти.  

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Гайдай Сергій у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Так, серед 200 відмобілізованих військовослужбовців на базі 3-ї гвардійської бригади спецпризначення після участі у війні проти України кожен другий написав рапорт на звільнення або дострокове розірвання контракту".

Деталі: Водночас, за словами голови ОВА, готові йти в бій нещодавно мобілізовані.

Гайдай розповів, що близько 500 призваних військовослужбовців зі складу 205-ї окремої мотострілецької бригади 49-ї загальновійськової армії РФ вибули в зону бойових дій для поповнення втрат противника на тимчасово захоплених територіях.

За словами голови Луганщини, усі вони у засобах захисту, шоломах радянського зразка і з автоматами АК-12, що мають дуже негативний досвід застосування.

Гайдай додав, що саме їх кидають в бій проти Сил оборони України.

ВІДЕО ДНЯ

Голова ОВА також повідомив, що українська авіація протягом 12 жовтня завдала 32 удари по ворогу. Підтверджено ураження понад 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника.

Крім того, українські підрозділи ППО збили 4 вертольоти ворога та 26 БпЛА.

А ракетні війська і артилерія ЗСУ за минулу добу уразили 6 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів. В зону вогневого ураження також потрапили позиції ворожої артилерії, РЕБ та інші військові цілі.

Захисники відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмутське, Озарянівка, Іванград, Бахмут та Мар’їнка.

Водночас російські загарбники з різних видів озброєння стріляли:

- на Краматорському напрямку: в бік Білогорівки, Зарічного, Новоєгорівки, Серебрянки, Спірного, Тернів, Торського, Ямполівки, Греківки;

- на Бахмутському напрямку: в бік Бахмута, Бахмутського, Зеленопілля, Соледару, Майорська, Нью-Йорка, Яковлівки, Залізного.

Окупанти скупчуються на Сватівщині і мінують мости. Також загарбники вмикають і вимикають мобільний зв'язок, коли їм заманеться.

Зокрема, за словами Гайдая, у селах Сватівського району подзвонити можна виключно десь із пагорба, якщо знаєш місця.

Також, за словами голови Луганщини, місцеві жителі незадоволені посиленням контролю на межі так званих "ЛНР" і "ДНР" з Росією.

Теми: Луганська областьвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росія перекинула бомбардувальники, здатні нести ядерний заряд, до кордону з Норвегією – ЗМІ

Мобілізовані росіяни як "гарматне м’ясо" створюють відчутний тиск на захисників – Зеленський

Генсек НАТО прокоментував, чи готує Альянс фізичну відповідь у разі ядерного удару РФ по Україні

Росія погрожує вийти із "зернової угоди", якщо не будуть виконані її вимоги

"Почали входити в революційну ситуацію": чиновники й бізнесмени РФ спустошені – WP

Оновлено Боррель пригрозив російській армії "повним знищенням" у разі ядерного удару РФ по Україні

Усі новини...
Луганська область
ЗСУ просуваються вперед на Луганщині, окупанти укріплюють оборону – Гайдай
ЗСУ уразили пункти управління окупантів на Луганщині, тривають бойові дії на Херсонщині – ОВА
ЗСУ знищили російській Су-25, склад з боєприпасами і 3 ЗРК окупантів – Гайдай
Останні новини
23:44
Конгрес викликає Трампа для свідчень у справі штурму Капітолія
23:37
Одесит заплатить 100 тисяч: хотів параду окупантів у Києві й залякував
23:21
Франція вперше почала постачати газ Німеччині на тлі енергетичної кризи
23:13
Росія перекинула бомбардувальники, здатні нести ядерний заряд, до кордону з Норвегією – ЗМІ
23:07
фотоВ Україні загинув московський чиновник, якого без підготовки кинули на фронт – ЗМІ
23:06
Мобілізовані росіяни як "гарматне м’ясо" створюють відчутний тиск на захисників – Зеленський
22:49
Зеленський: Червоний Хрест – не клуб із привілеями, він має зобов’язання
22:29
"Роснефть" судиться з урядом Німеччини через вилучення дочірніх компаній
22:02
У лікарні помер хлопчик, якого дістали з-під завалів будинку у Миколаєві
21:51
"Динамо" вчетверте поспіль програло у Лізі Європи
Усі новини...