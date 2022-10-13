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Российские солдаты массово пишут рапорты на увольнение – Гайдай

Ирина БалачукЧетверг, 13 октября 2022, 09:00
Защитники выгоняют врага с украинской земли. Фото из Telegram Гайдая

Российские военные, которые уже побывали в Украине, возвращаться снова на поле боя не хотят – они массово пишут рапорты на увольнение и досрочно разрывают контракты. 

Источник: глава Луганской областной военной администрации Гайдай Сергей в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Так, среди 200 отмобилизованных военнослужащих на базе 3-й гвардейской бригады спецназначения после участия в войне против Украины каждый второй написал рапорт на увольнение или досрочное расторжение контракта".

Детали: В то же время, по словам главы ОВА, готовы идти в бой недавно мобилизованные.

Гайдай рассказал, что около 500 призванных военнослужащих из состава 205-й отдельной мотострелковой бригады 49-й общевойсковой армии РФ выбыли в зону боевых действий для пополнения потерь противника на временно захваченных территориях.

По словам главы Луганщины, все они в средствах защиты, шлемах советского образца и с автоматами АК-12, имеющими очень негативный опыт применения.

Гайдай добавил, что именно их бросают в бой против Сил обороны Украины.

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Глава ОВА также сообщил, что украинская авиация в течение 12 октября нанесла 32 удара по врагу. Подтверждено поражение более 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 зенитных ракетных комплексов противника.

Кроме того, украинские подразделения ПВО сбили 4 вертолета врага и 26 БпЛА.

А ракетные войска и артиллерия ВСУ за минувшие сутки поразили 6 пунктов управления, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов. В зону огневого поражения также попали позиции вражеской артиллерии, РЭБ и другие военные цели.

Защитники отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмутское, Озаряновка, Иванград, Бахмут и Марьинка.

В то же время российские захватчики из различных видов вооружения стреляли:

- на Краматорском направлении: в сторону Белогоровки, Заречного, Новоегоровки, Серебрянки, Спирного, Тернов, Торского, Ямполовки, Грековки;

- на Бахмутском направлении: в сторону Бахмута, Бахмутского, Зеленополья, Соледара, Майорска, Нью-Йорка, Яковлевки, Железного.

Оккупанты скапливаются в Сватовском районе и минируют мосты. Также захватчики включают и выключают мобильную связь, когда им заблагорассудится.

В частности, по словам Гайдая, в селах Сватовского района позвонить можно "исключительно где-то с холма, если знаешь места".

Также, по словам главы Луганщины, местные жители недовольны усилением контроля на границе так называемых "ЛНР" и "ДНР" с Россией.

Темы: Луганская областьвойна
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