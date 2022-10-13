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Макрон виключив ядерну відповідь Франції у разі аналогічного удару РФ по Україні

"Європейська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 09:07
Еммануель Макрон. Фото з Facebook

Франція не буде застосовувати ядерну зброю проти Росії у випадку, якщо та завдасть ядерного удару по Україні.

Про це заявив президент Еммануель Макрон в інтерв'ю France 2, пише "Європейська правда".

"Наша доктрина базується на фундаментальних інтересах нації, і вони визначені дуже чітко. Якби по Україні було завдано ракетно-ядерного удару, ці інтереси не були б поставлені під питання", – сказав Макрон.

На уточнення журналіста, що це не призведе до ядерної відповіді Франції, Макрон відповів ствердно: "Це – очевидно".

"Я завжди говорив французам правду…Росія має ядерну зброю. Так само, як і Франція. Наша доктрина з цього питання чітка. Стримування працює. Чим менше ми про це говоримо, тим менше ми роздмухуємо загрозу і тим більше до нас довіри. Занадто багато людей говорять про це", – сказав Макрон.

Макрон також заявив, що Україна в найближчі тижні отримає чергову партію французької військової допомоги.

Раніше ЗМІ повідомили, що ядерний удар Росії найбільш імовірно, викличе "фізичну відповідь" союзників Києва і – потенційно – Північноатлантичного альянсу.

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НАТО наразі не спостерігає ознак підготовки Росії до можливого застосування ядерної зброї.

Читайте більше тут – Якою буде відповідь Заходу на ядерний удар РФ по Україні. Аналіз варіантів та сценаріїв.

Теми: ФранціяРосіяядерна зброя
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