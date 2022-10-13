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Макрон исключил ядерный ответ Франции в случае аналогичного удара РФ по Украине

"Европейская правда"Четверг, 13 октября 2022, 09:07
Макрон исключил ядерный ответ Франции в случае аналогичного удара РФ по Украине
Эммануэль Макрон. Фото из Facebook

Франция не будет применять ядерное оружие против России в случае, если та нанесет ядерный удар по Украине.

Об этом заявил президент Эммануэль Макрон в интервью France 2, пишет "Европейская правда".

"Наша доктрина базируется на фундаментальных интересах нации, и они определены очень четко. Если бы по Украине был нанесен ракетно-ядерный удар, эти интересы не были бы поставлены под вопрос", – сказал Макрон.

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На уточнение журналиста, что это не приведет к ядерному ответу Франции, Макрон ответил утвердительно: "Это – очевидно".

"Я всегда говорил французам правду...У России есть ядерное оружие. Так же, как и у Франции. Наша доктрина по этому вопросу четкая. Сдерживание работает. Чем меньше мы об этом говорим, тем меньше мы раздуваем угрозу и тем больше к нам доверия. Слишком много людей говорят об этом", – сказал Макрон.

Макрон также заявил, что Украина в ближайшие недели получит очередную партию французской военной помощи.

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Ранее СМИ сообщили, что ядерный удар России наиболее вероятно, вызовет "физический ответ" союзников Киева и – потенциально – Североатлантического альянса.

НАТО пока не наблюдает признаков подготовки России к возможному применению ядерного оружия. 

Темы: ФранцияРосcияядерное оружие
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