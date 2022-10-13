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Нічний удар по Миколаєву: з-під завалів дістали постраждалу дитину, ще 7 людей шукають, 1 людина загинула

Станіслав ПогоріловЧетвер, 13 жовтня 2022, 09:47
Фото: ДСНС на Миколаївщині

Під час нічного обстрілу окупантами Миколаєва ракетами С-300 було поранено 2 людини, зокрема, з-під завалів дістали 11-річного хлопчика, ще 7 людей шукають, 1 людина, яку дістали з-під завалів човникової станції, померла.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, президент Володимир Зеленський у Telegram 

Пряма мова Кіма: "Відомо про влучання у низку цивільних об’єктів. Зокрема, у п’ятиповерховий житловий будинок. В результаті два верхні поверхи зруйновані вщент, решта – під завалами. Попередньо, дві людини отримали поранення. Серед поранених 11-річний хлопчик, якого дістали із під завалів".

 

Президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі повідомив, що хлопчик провів під завалами 6 годин.

Пряма мова Зеленського: "Кожен із російських ударів, усі прояви російського терору проти наших людей, наших міст не зійдуть окупантам із рук. На вас чекає справедливе покарання. Знайте це".

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Деталі: Кім повідомив, що наразі продовжується пошукова операція ще 7 людей.

 

Серед інших руйнувань будівля човникової станції. Попередньо, один співробітник знаходиться під завалами.

 

Інші ракети впали на відкриту територію.

Згодом Кім написав, що чоловіка, якого дістали з-під завалів човникової станції, помер.

Пряма мова Кіма: "Під завалами рятувальної човникової станції знайдено чоловіка. На жаль, він помер".

 

Що було раніше: Уночі росіяни здійснили масований обстріл Миколаєва – ударом зруйнували   п’ятиповерховий будинок. Окупанти випустили по місту 8 ракет С-300.

Теми: МиколаїввійнаУкраїнаРосія
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