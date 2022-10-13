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Ночной удар по Николаеву: из-под завалов достали пострадавшего ребенка, еще 7 человек ищут, 1 человек погиб

Станислав ПогориловЧетверг, 13 октября 2022, 09:47
Ночной удар по Николаеву: из-под завалов достали пострадавшего ребенка, еще 7 человек ищут, 1 человек погиб
Фото: ГСЧС на Николаевщине

Во время ночного обстрела оккупантами Николаева ракетами С-300 были ранены 2 человека, в частности, из-под завалов достали 11-летнего мальчика, еще 7 человек ищут, 1 человек, которого вытащили из-под завалов челночной станции, скончался.

Источник: председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram, президент Владимир Зеленский в Telegram

Прямая речь Кима: "Известно о попадании в ряд гражданских объектов. В частности, в пятиэтажный жилой дом. В результате два верхних этажа разрушены до основания, остальные - под завалами. Предварительно, два человека получили ранения. Среди раненых 11-летний мальчик, которого достали из-под завалов".

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Президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что мальчик провел под завалами 6 часов.

Прямая речь Зеленского: "Каждый из российских ударов, все проявления российского террора против наших людей, наших городов не сойдут оккупантам с рук. Вас ждет справедливое наказание. Знайте это".

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Детали: Ким сообщил, что сейчас продолжается поисковая операция еще 7 человек.

Среди других разрушений здание челночной станции. Предварительно, один сотрудник находится под завалами.

 

Остальные ракеты упали на открытую территорию.

Впоследствии Ким написал, что мужчина, которого достали из-под завалов челночной станции, умер.

Прямая речь Кима: "Под завалами спасательной лодочной станции найден мужчина. К сожалению, он умер".

 

Что предшествовало: Ночью россияне осуществили массированный обстрел Николаева - ударом разрушили пятиэтажный дом. Оккупанты выпустили по городу 8 раект С-300.

Темы: НиколаеввойнаУкраинаРосcия
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