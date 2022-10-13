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На Харківщині двоє дорожників підірвались на міні

Ірина БалачукЧетвер, 13 жовтня 2022, 09:45
Пошкоджені будинки на Харківщині. Фото з Telegram Синєгубова

Двоє дорожніх працівників загинули та ще дві людини отримали поранення, підірвавшись на мінах у Харківській області 12 жовтня.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram  

Пряма мова Синєгубова: "В області залишається дуже високою мінна небезпека. Під час виконання дорожніх робіт в Ізюмському районі загинули, підірвавшись на міні, двоє працівників 28-ми та 21-го року.

Крім того, в Ізюмському районі отримали поранення, наступивши на міну, 62-річний та 55-річний чоловіки".

Деталі: Синєгубов також додав, що протягом минулої доби ворог продовжив тероризувати мирне населення Харківщини, обстрілюючи населені пункти, розташовані недалеко від кордону з РФ та лінії зіткнення.

Зокрема, загарбники обстріляли м. Вовчанськ, а також населені пункти Чугуївського, Харківського, Куп'янського та Богодухівського районів.

За добу з пораненнями госпіталізували 62-річного чоловіка в Ізюмському районі та 59-річного в Куп'янському.
   

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Теми: Харківська областьвійнажертви
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