Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Харьковщине двое дорожников подорвались на мине

Ирина БалачукЧетверг, 13 октября 2022, 09:45
На Харьковщине двое дорожников подорвались на мине
Поврежденные дома на Харьковщине. Фото из Telegram Синегубова

Двое дорожных работников погибли и еще два человека получили ранения, подорвавшись на минах в Харьковской области 12 октября.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram 

Прямая речь Синегубова: "В области остается очень высокой минная опасность. Во время выполнения дорожных работ в Изюмском районе погибли, подорвавшись на мине, двое работников 28-ми и 21-го года.

Реклама:

Кроме того, в Изюмском районе получили ранения, наступив на мину, 62-летний и 55-летний мужчины".

Детали: Синегубов также добавил, что за прошедшие сутки враг продолжил терроризировать мирное население Харьковщины, обстреливая населенные пункты, расположенные недалеко от границы с РФ и линии соприкосновения.

В частности, захватчики обстреляли г. Волчанск, а также населенные пункты Чугуевского, Харьковского, Купянского и Богодуховского районов.

ВИДЕО ДНЯ

За сутки с ранениями госпитализировали 62-летнего мужчину в Изюмском районе и 59-летнего в Купянском.

    

Темы: Харьковская областьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
Харьковская область
Оккупанты обстреляли Славянск и Боровую на Харьковщине, есть погибший и раненый
"Киць, пожалуйста, поехали, пока есть возможность". Как гражданские решаются во второй раз выезжать из-под Купянска
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Последние новости
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
Все новости...
Реклама: