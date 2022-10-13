На Харьковщине двое дорожников подорвались на мине

Поврежденные дома на Харьковщине. Фото из Telegram Синегубова

Двое дорожных работников погибли и еще два человека получили ранения, подорвавшись на минах в Харьковской области 12 октября.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "В области остается очень высокой минная опасность. Во время выполнения дорожных работ в Изюмском районе погибли, подорвавшись на мине, двое работников 28-ми и 21-го года.

Кроме того, в Изюмском районе получили ранения, наступив на мину, 62-летний и 55-летний мужчины".

Детали: Синегубов также добавил, что за прошедшие сутки враг продолжил терроризировать мирное население Харьковщины, обстреливая населенные пункты, расположенные недалеко от границы с РФ и линии соприкосновения.

В частности, захватчики обстреляли г. Волчанск, а также населенные пункты Чугуевского, Харьковского, Купянского и Богодуховского районов.

За сутки с ранениями госпитализировали 62-летнего мужчину в Изюмском районе и 59-летнего в Купянском.