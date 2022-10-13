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Британська розвідка: росіяни очікують на бої у Херсоні

"Європейська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 09:57

Імовірно, що росіяни очікують на поширення боїв на місто Херсон, оскільки вони наказали підготувати евакуацію частини мирних жителів міста.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії, повідомляє "Європейська правда".

Відзначається, що відступивши приблизно на 20 км на північ у херсонському секторі на початку жовтня, російські війська, ймовірно, намагаються зміцнити нову лінію фронту на захід від села Милове.

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На цій лінії точаться запеклі бої, особливо на заході, де українські наступи означають, що фланг Росії більше не захищений річкою Інгулець. 

Більшість російських військ на цій лінії фронту - недоукомплектовані підрозділи ВДВ.

"Останніми днями російська окупаційна влада, ймовірно, віддала наказ про підготовку до евакуації частини мирних жителів із Херсона. Цілком імовірно, що вони очікують поширення бойових дій на саме місто Херсон", - вважає британське розвідувальне товариство.

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Раніше британська розвідка розповіла про наслідки руйнування Кримського мосту для РФ.

Крім того, останні успіхи українських сил у прориві російської лінії фронту викликали в уряді Великої Британії сподівання на те, що повномасштабна війна може завершитися вже до кінця цього року.

Теми: ХерсонВелика Британіярозвідкавійна
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