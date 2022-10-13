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Британская разведка: россияне ожидают боев в Херсоне

"Европейская правда"Четверг, 13 октября 2022, 09:57

Вероятно, что россияне ожидают распространения боев на город Херсон, поскольку они приказали подготовить эвакуацию части мирных жителей города.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что отступив примерно на 20 км к северу в херсонском секторе в начале октября, российские войска, вероятно, пытаются укрепить новую линию фронта к западу от села Милово.

На этой линии идут ожесточенные бои, особенно на западе, где украинские наступления означают, что фланг России больше не защищен рекой Ингулец.

Большинство российских войск на этой линии фронта – недоукомплектованные подразделения ВДВ.

"В последние дни российские оккупационные власти, вероятно, отдали приказ о подготовке к эвакуации части мирных жителей из Херсона. Вполне вероятно, что они ожидают распространения боевых действий на сам город Херсон", - считает британское разведывательное сообщество.

Ранее британская разведка рассказала о последствиях разрушения Крымского моста для РФ.

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Кроме того, последние успехи украинских сил в прорыве российской линии фронта вызвали у правительства Великобритании надежду на то, что полномасштабная война может завершиться уже к концу этого года.

Темы: ХерсонВеликобританияразведкавойна
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