Британская разведка: россияне ожидают боев в Херсоне

Вероятно, что россияне ожидают распространения боев на город Херсон, поскольку они приказали подготовить эвакуацию части мирных жителей города.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что отступив примерно на 20 км к северу в херсонском секторе в начале октября, российские войска, вероятно, пытаются укрепить новую линию фронта к западу от села Милово.

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На этой линии идут ожесточенные бои, особенно на западе, где украинские наступления означают, что фланг России больше не защищен рекой Ингулец.

Большинство российских войск на этой линии фронта – недоукомплектованные подразделения ВДВ.

"В последние дни российские оккупационные власти, вероятно, отдали приказ о подготовке к эвакуации части мирных жителей из Херсона. Вполне вероятно, что они ожидают распространения боевых действий на сам город Херсон", - считает британское разведывательное сообщество.

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Кроме того, последние успехи украинских сил в прорыве российской линии фронта вызвали у правительства Великобритании надежду на то, что полномасштабная война может завершиться уже к концу этого года.