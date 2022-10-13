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У Росії заявили, що прийняття України до НАТО може призвести до Третьої світової війни

"Європейська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 10:35
У Росії заявили, що прийняття України до НАТО може призвести до Третьої світової війни
Олександр Венедиктов, фото tass.ru

Заступник секретаря Ради безпеки Росії Александр Венедиктов заявив, що вступ України до НАТО може привести світ до Третьої світової війни.

Про це пише РБК, повідомляє "Європейська правда".

"Київ прекрасно розуміє, що такий крок означатиме гарантовану ескалацію до Третьої світової війни. Усю самовбивчість цього кроку розуміють самі натовці", - сказав Венедиктов.

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Він також заявив, що членство України в НАТО насамперед підтримують країни Східної Європи, а не старі члени Альянсу.

"Серйозніші держави, та й сам Брюссель, поставилися до цієї ініціативи без захвату й одразу видали стандартний набір контраргументів: невідповідність стандартам блоку, наявність територіальних суперечок тощо", - сказав він.

Нагадаємо, президенти дев’яти країн Північноатлантичного альянсу з Центральної та Східної Європи опублікували спільну заяву, в якій висловили тверду підтримку рішенню Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо майбутнього членства України в Альянсі.

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Водночас президент Болгарії Румен Радев відмовився приєднуватися до заяви та виступив проти прискореного приєднання України до НАТО.

Як відомо, президент Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу і закликав західних партнерів втілити підготовлені Україною пропозиції гарантій безпеки, викладені у Київському безпековому договорі (Kyiv Security Compact).

Читайте також: Заявка до НАТО, де нас не чекали: всі деталі рішення Зеленського про "швидкий вступ" до Альянсу.

Теми: НАТОУкраїнаРосіявійна
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