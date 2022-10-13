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В России заявили, что принятие Украины в НАТО может привести к Третьей мировой войне

"Европейская правда"Четверг, 13 октября 2022, 10:35
Александр Венедиктов, фото tass.ru

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что вступление Украины в НАТО может привести мир к Третьей мировой войне.

Об этом пишет РБК, сообщает "Европейская правда".

"Киев прекрасно понимает, что такой шаг будет означать гарантированную эскалацию к Третьей мировой войне. Всю самоубийственность этого шага понимают сами натовцы", - сказал Венедиктов.

Он также заявил, что членство Украины в НАТО прежде всего поддерживают страны Восточной Европы, а не старые члены альянса.

"Более серьезные государства, да и сам Брюссель отнеслись к этой инициативе без восторга и сразу выдали стандартный набор контраргументов: несоответствие стандартам блока, наличие территориальных споров и т.д.", - сказал он.

Напомним, президенты девяти стран Североатлантического альянса из Центральной и Восточной Европы опубликовали совместное заявление, в котором выразили твердую поддержку решению Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно будущего членства Украины в Альянсе.

В то же время президент Болгарии Румен Радев отказался присоединяться к заявлению и выступил против ускоренного присоединения Украины к НАТО.

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Как известно, президент Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс и призвал западных партнеров воплотить подготовленные Украиной предложения гарантий безопасности, изложенные в Киевском договоре безопасности (Kyiv Security Compact).

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Темы: НАТОУкраинаРосcиявойна
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