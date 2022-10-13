ССО показали знищення російських розвідників

Сили спеціальних операцій України показали ліквідацію кількох російських розвідників.

Джерело: пресслужба ССО в соцмережах

Деталі: Повідомляється, що оператори одного із підрозділів влаштували засідку на бійців розвідувального підрозділу окупаційних військ (напрямок роботи не розкривається -ред).

На відео - друга фаза спеціальних дій після вогневого ураження авто разом із російськими "пасажирами".

Під час огляду українські бійці провели попередню ідентифікацію та збір необхідних даних і доказів причетності знищених росіян до злочинів проти українського народу.