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ССО показали знищення російських розвідників

Валентина РоманенкоЧетвер, 13 жовтня 2022, 11:12
ілюстративне фото ССО

Сили спеціальних операцій України показали ліквідацію кількох російських розвідників.

Джерело: пресслужба ССО в соцмережах

Деталі: Повідомляється, що оператори одного із підрозділів влаштували засідку на бійців розвідувального підрозділу окупаційних військ (напрямок роботи не розкривається -ред).

На відео - друга фаза спеціальних дій після вогневого ураження авто разом із російськими "пасажирами".

Під час огляду українські бійці провели попередню ідентифікацію та збір необхідних даних і доказів причетності знищених росіян до злочинів проти українського народу.

Теми: ССОвійна
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