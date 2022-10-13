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ССО показали уничтожение российских разведчиков

Валентина РоманенкоЧетверг, 13 октября 2022, 11:12
ССО показали уничтожение российских разведчиков
иллюстративное фото ССО

Силы специальных операций Украины показали ликвидацию нескольких российских разведчиков.

Источник: пресс-служба ССО в соцсетях

Детали: Сообщается, что операторы одного из подразделений устроили засаду на бойцов разведывательного подразделения оккупационных войск (направление работы не раскрывается -ред).

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На видео - вторая фаза специальных действий после огневого поражения авто вместе с российскими "пассажирами".

Во время осмотра украинские бойцы провели предварительную идентификацию и сбор необходимых данных и доказательств причастности уничтоженных россиян к преступлениям против украинского народа.

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Темы: ССОвойна
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