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ССО показали уничтожение российских разведчиков

Валентина РоманенкоЧетверг, 13 октября 2022, 11:12
иллюстративное фото ССО

Силы специальных операций Украины показали ликвидацию нескольких российских разведчиков.

Источник: пресс-служба ССО в соцсетях

Детали: Сообщается, что операторы одного из подразделений устроили засаду на бойцов разведывательного подразделения оккупационных войск (направление работы не раскрывается -ред).

На видео - вторая фаза специальных действий после огневого поражения авто вместе с российскими "пассажирами".

Во время осмотра украинские бойцы провели предварительную идентификацию и сбор необходимых данных и доказательств причастности уничтоженных россиян к преступлениям против украинского народа.

Темы: ССОвойна
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