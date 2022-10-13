ССО показали уничтожение российских разведчиков
Четверг, 13 октября 2022, 11:12
Силы специальных операций Украины показали ликвидацию нескольких российских разведчиков.
Источник: пресс-служба ССО в соцсетях
Детали: Сообщается, что операторы одного из подразделений устроили засаду на бойцов разведывательного подразделения оккупационных войск (направление работы не раскрывается -ред).
На видео - вторая фаза специальных действий после огневого поражения авто вместе с российскими "пассажирами".
Во время осмотра украинские бойцы провели предварительную идентификацию и сбор необходимых данных и доказательств причастности уничтоженных россиян к преступлениям против украинского народа.