Поліція повідомила, яку з громад Київщини вранці атакували дронами

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що дрони-камікадзе в Київській області атакували Макарівську громаду на захід від столиці.

Джерело: повідомлення Нєбитова у Telegram, голови Київської ОДА Олексія Кулеби

Пряма мова Нєбитова: "Нічний обстріл безпілотниками окупантів Макарівської громади. На місці вибухів працює поліція і екстрені служби. СБУ фіксує наслідки ворожої атаки".

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Пряма мова Кулеби: "В одній з громад області маємо три удари ворожих дронів-камікадзе по об'єкту інфраструктури. Через це здійнялася пожежа.



Жертв і постраждалих немає. На 06:45 пожежа локалізована, відкритий вогонь відсутній. До гасіння залучалися 43 особи та 12 одиниць техніки ДСНС".

Що цьому передувало: Голова ОВА Київщини Олексій Кулеба вранці 13 жовтня повідомив, що росіяни атакували дронами-камікадзе Київську область.