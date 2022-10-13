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Поліція повідомила, яку з громад Київщини вранці атакували дронами

Олександр ШумілінЧетвер, 13 жовтня 2022, 11:20
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Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що дрони-камікадзе в Київській області атакували Макарівську громаду на захід від столиці.

Джерело: повідомлення Нєбитова у Telegram, голови Київської ОДА Олексія Кулеби 

Пряма мова Нєбитова: "Нічний обстріл безпілотниками окупантів Макарівської громади. На місці вибухів працює поліція і екстрені служби. СБУ фіксує наслідки ворожої атаки".

Пряма мова Кулеби: "В одній з громад області маємо три удари ворожих дронів-камікадзе по об'єкту інфраструктури. Через це здійнялася пожежа. 
  
Жертв і постраждалих немає. На 06:45 пожежа локалізована, відкритий вогонь відсутній. До гасіння залучалися 43 особи та 12 одиниць техніки ДСНС".  

Що цьому передувало: Голова ОВА Київщини Олексій Кулеба вранці 13 жовтня повідомив, що росіяни атакували дронами-камікадзе Київську область.

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Теми: Київбезпілотники
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