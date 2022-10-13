Полиция сообщила, какую из общин Киевщины утром атаковали дронами

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что дроны-камикадзе в Киевской области атаковали Макаровскую общину к западу от столицы.

Источник: сообщение Небытова в Telegram, главы Киевской ОГА Алексея Кулебы

Прямая речь: "Ночной обстрел беспилотниками оккупантов Макаровской общины. На месте взрывов работает полиция и экстренные службы. СБУ фиксирует последствия вражеской атаки".

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Прямая речь Кулебы: "В одной из громад области имеем три удара вражеских дронов-камикадзе по объекту инфраструктуры. Из-за этого поднялся пожар.



Жертв и пострадавших нет. На 06:45 пожар локализован, открытый огонь отсутствует. К тушению привлекались 43 человека и 12 единиц техники ГСЧС".

Что этому предшествовало: Председатель ОГА Киевщины Алексей Кулеба утром 13 октября сообщил, что россияне атаковали дронами-камикадзе Киевскую область.