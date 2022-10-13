На Київщині можуть лунати вибухи: підриватимуть вибухонебезпечні предмети

Київська обласна військова адміністрація попереджає, що в області по обіді можуть лунати вибухи, оскільки в цей час у Вишгородському районі будуть ліквідовувати вибухонебезпечні предмети.

Джерело: КОВА у Telegram

Дослівно КОВА: "13 жовтня з 13:00 до 15:00 поблизу декількох населених пунктів Іванківської громади, що у Вишгородському районі, заплановані роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів.

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У деяких громадах можливо буде чутно звуки вибухів".

Деталі: Влада закликає мешканців зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації.