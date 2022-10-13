На Киевщине могут раздаваться взрывы: будут ликвидировать взрывоопасные предметы

Киевская областная военная администрация предупреждает, что в области после обеда могут раздаваться взрывы, поскольку в это время в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы.

Источник: КОВА в Telegram

Дословно КОВА: "13 октября с 13:00 до 15:00 вблизи нескольких населенных пунктов Иванковской общины, что в Вышгородском районе, запланированы работы по ликвидации взрывоопасных предметов.

В некоторых общинах возможно будут слышны звуки взрывов".

Детали: Власти призывают жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.