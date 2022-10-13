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На Киевщине могут раздаваться взрывы: будут ликвидировать взрывоопасные предметы

Ирина БалачукЧетверг, 13 октября 2022, 11:21
Сапер изымает взрывоопасный предмет в лесу. Фото ГСЧС

Киевская областная военная администрация предупреждает, что в области после обеда могут раздаваться взрывы, поскольку в это время в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы.

Источник: КОВА в Telegram

Дословно КОВА: "13 октября с 13:00 до 15:00 вблизи нескольких населенных пунктов Иванковской общины, что в Вышгородском районе, запланированы работы по ликвидации взрывоопасных предметов.

В некоторых общинах возможно будут слышны звуки взрывов".

Детали: Власти призывают жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

 

Темы: Киевская областьвойнавзрыв
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