Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Киевщине могут раздаваться взрывы: будут ликвидировать взрывоопасные предметы

Ирина БалачукЧетверг, 13 октября 2022, 11:21
На Киевщине могут раздаваться взрывы: будут ликвидировать взрывоопасные предметы
Сапер изымает взрывоопасный предмет в лесу. Фото ГСЧС

Киевская областная военная администрация предупреждает, что в области после обеда могут раздаваться взрывы, поскольку в это время в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы.

Источник: КОВА в Telegram

Дословно КОВА: "13 октября с 13:00 до 15:00 вблизи нескольких населенных пунктов Иванковской общины, что в Вышгородском районе, запланированы работы по ликвидации взрывоопасных предметов.

Реклама:

В некоторых общинах возможно будут слышны звуки взрывов".

Детали: Власти призывают жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киевская областьвойнавзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
Киевская область
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
Утренняя ракетная атака РФ по Киевской области: двое гражданских получили травмы
На подступах к Киеву работала ПВО, уничтожила все вражеские цели – КГВА
Последние новости
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
Все новости...
Реклама: