На Киевщине могут раздаваться взрывы: будут ликвидировать взрывоопасные предметы
Четверг, 13 октября 2022, 11:21
Киевская областная военная администрация предупреждает, что в области после обеда могут раздаваться взрывы, поскольку в это время в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы.
Источник: КОВА в Telegram
Дословно КОВА: "13 октября с 13:00 до 15:00 вблизи нескольких населенных пунктов Иванковской общины, что в Вышгородском районе, запланированы работы по ликвидации взрывоопасных предметов.
В некоторых общинах возможно будут слышны звуки взрывов".
Детали: Власти призывают жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.