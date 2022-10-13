Окупанти обстріляли Оріхів та околиці: 1 людина загинула, 13 поранено

Російські окупаційні війська обстріляли місто Оріхів Запорізької області: зруйновано інфраструктуру і поранено 9 місцевих жителів.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух

Деталі: Старух зазначив, що Оріхів вже вкотре стає мішенню ворога. Нинішнім масованим багатогодинним обстрілом по маленькому мирному містечку окупант зруйнував житлові будинки вздовж центральної вулиці та у спальному мікрорайоні.

Ворог забрав життя жительки села Преображенка, що поряд. До того ж є 9 поранених з Оріхова та 1 з Преображенки, ще 3 - у Степногірську.

Зруйновано чергові об'єкти цивільної інфраструктури та комунальні мережі, домівки, в які люди вкладали все своє життя, наголосив Старух.

Голова ОВА закликав евакуюватися з небезпечних регіонів.

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Пряма мова: "Ми все відбудуємо, як тільки виб'ємо ворога з нашої землі, але головне - зберегти людське життя. Знаючи підступність ворога, прошу, не наражайте себе та близьких на небезпеку - виїзжайте на безпечні території. Віримо в ЗСУ! Перемога буде за нами!".