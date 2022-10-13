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Оккупанты обстреляли Орехов и окраины: 1 человек погиб, 13 ранены

Валентина РоманенкоЧетверг, 13 октября 2022, 11:42
Оккупанты обстреляли Орехов и окраины: 1 человек погиб, 13 ранены
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Российские оккупационные войска обстреляли город Орехов Запорожской области: разрушена инфраструктура и ранены 9 местных жителей.

Источник: председатель Запорожской ОВА Александр Старух

Детали: Старух отметил, что Орехов в очередной раз становится мишенью врага. Нынешним массированным многочасовым обстрелом по маленькому мирному городку оккупант разрушил жилые дома вдоль центральной улицы и в спальном микрорайоне.

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Враг унес жизнь жительницы села Преображенка, которое рядом. К тому же есть 9 раненых из Орехова и 1 из Преображенки, еще 3 - в Степногорске.

Разрушены очередные объекты гражданской инфраструктуры и коммунальные сети, дома, в которые люди вкладывали всю свою жизнь, отметил Старух.

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Председатель ОВА призвал эвакуироваться из опасных регионов.

Прямая речь: "Мы все отстроим, как только выбьем врага с нашей земли, но главное - сохранить человеческую жизнь. Зная коварство врага, прошу, не подвергайте себя и близких опасности - выезжайте на безопасные территории. Верим в ВСУ! Победа будет за нами!".

Темы: Запорожская областьвойна
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