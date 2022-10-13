У ПАРЄ пропонують визнати Росію терористичним режимом

У Парламентській асамблеї Ради Європи пропонують оголосити Російську Федерацію терористичним режимом.

Про це пише "Європейська правда".

На осінній сесії ПАРЄ, яка триває у Страсбурзі, 13 жовтня буде представлений документ під назвою "Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України".

Також планується ухвалення резолюції щодо дій Росії. До проєкту наразі внесено низку поправок, голосування за які відбудеться у четвер у другій половині дня.

Одна з поправок наголошує на необхідності забезпечити всеосяжну систему відповідальності за серйозні порушення міжнародного права, спричинені агресією Російської Федерації проти України, активно співпрацюючи з українською владою у цьому питанні, та у цьому контексті "оголосити Російську Федерацію терористичним режимом".

Президент Володимир Зеленський у четвер виступав на сесії ПАРЄ по відеозв'язку і наголосив, що ПАРЄ може стати першою міжнародною організацією, яка визнає Росію державою-терористом.

"Росія хоче говорити тільки мовою терору. І це - факт. Цей факт треба визнавати на всіх рівнях. Політично, юридично і на полі бою в Україні, і підтримкою наших оборонних можливостей. Я дякую вам за те, що ПАРЄ може стати першою міжнародною організацією, яка саме так визначає Росію як державу-терориста", - сказав глава держави.