Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ПАСЕ предлагают признать Россию террористическим режимом

"Европейская правда"Четверг, 13 октября 2022, 12:04

В Парламентской ассамблее Совета Европы предлагают объявить Российскую Федерацию террористическим режимом.

Об этом пишет "Европейская правда".

На осенней сессии ПАСЕ, которая проходит в Страсбурге, 13 октября будет представлен документ под названием "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины".

Реклама:

Также планируется принятие резолюции относительно действий России. В проект внесен ряд поправок, голосование за которые состоится в четверг во второй половине дня.

 

Одна из поправок подчеркивает необходимость обеспечить всеобъемлющую систему ответственности за серьезные нарушения международного права, вызванные агрессией Российской Федерации против Украины, активно сотрудничая с украинскими властями в этом вопросе, и в этом контексте "объявить Российскую Федерацию террористическим режимом".

Президент Владимир Зеленский в четверг выступал на сессии ПАСЕ по видеосвязи и отметил, что ПАСЕ может стать первой международной организацией, которая признает Россию государством-террористом.

ВИДЕО ДНЯ

"Россия хочет говорить только на языке террора. И это - факт. Этот факт надо признавать на всех уровнях. Политически, юридически и на поле боя в Украине, и поддержкой наших оборонных возможностей. Я благодарю вас за то, что ПАСЕ может стать первой международной организацией, которая именно так определяет Россию как государство-террориста", - сказал глава государства.

Темы: ПАСЕРосcиятерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
ПАСЕ
ПАСЕ поддержала вступление Украины в НАТО и украинскую "формулу мира"
ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде
Президент ПАСЕ: после войны Россия должна будет доказать, что ей можно доверять
Последние новости
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
Все новости...
Реклама: