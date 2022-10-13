В ПАСЕ предлагают признать Россию террористическим режимом

В Парламентской ассамблее Совета Европы предлагают объявить Российскую Федерацию террористическим режимом.

Об этом пишет "Европейская правда".

На осенней сессии ПАСЕ, которая проходит в Страсбурге, 13 октября будет представлен документ под названием "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины".

Также планируется принятие резолюции относительно действий России. В проект внесен ряд поправок, голосование за которые состоится в четверг во второй половине дня.

Одна из поправок подчеркивает необходимость обеспечить всеобъемлющую систему ответственности за серьезные нарушения международного права, вызванные агрессией Российской Федерации против Украины, активно сотрудничая с украинскими властями в этом вопросе, и в этом контексте "объявить Российскую Федерацию террористическим режимом".

Президент Владимир Зеленский в четверг выступал на сессии ПАСЕ по видеосвязи и отметил, что ПАСЕ может стать первой международной организацией, которая признает Россию государством-террористом.

"Россия хочет говорить только на языке террора. И это - факт. Этот факт надо признавать на всех уровнях. Политически, юридически и на поле боя в Украине, и поддержкой наших оборонных возможностей. Я благодарю вас за то, что ПАСЕ может стать первой международной организацией, которая именно так определяет Россию как государство-террориста", - сказал глава государства.