Наводила вогонь по ЗСУ на Донбасі: інформаторка росіян отримала 9 років в’язниці

Інформаторка росіян, яку СБУ затримала у Покровському районі Донецької області, отримала 9 років в’язниці за те, що наводила вогонь по ЗСУ.

Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно СБУ: "Інформаторку засуджено до 9 років позбавлення волі і визнано винною за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України)".

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Деталі: Слідство встановило, що жінка передавала відомості про розташування підрозділів та пересування техніки ЗСУ на Донбасі.



В суді зібрані слідчими СБУ докази підтвердили. Зокрема те, що зловмисниця передала ворогу координати складу боєприпасів ЗСУ поблизу Покровська; інформацію про чисельність підрозділу українських сил оборони в районі, а також маршрут переміщення колони броньованої техніки і військового транспорту ЗСУ.

В СБУ підкреслили, що своїми діями інформаторка росіян поставила під загрозу життя великої кількості військовослужбовців ЗСУ.