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Наводила огонь по ВСУ на Донбассе: информаторка россиян получила 9 лет тюрьмы

Ирина БалачукЧетверг, 13 октября 2022, 12:16
Наводила огонь по ВСУ на Донбассе: информаторка россиян получила 9 лет тюрьмы
Фото pixabay.com

Информаторка россиян, которую СБУ задержала в Покровском районе Донецкой области, получила 9 лет тюрьмы за то, что наводила огонь по ВСУ.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно СБУ: "Информаторка приговорена к 9 годам лишения свободы и признана виновной по ч. 3 ст. 114-2 УК (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины)".

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Детали: Следствие установило, что женщина передавала сведения о расположении подразделений и передвижения техники ВСУ на Донбассе.

В суде собранные следователями СБУ доказательства подтвердили. В частности, то, что злоумышленница передала врагу координаты склада боеприпасов ВСУ вблизи Покровска; информацию о численности подразделения украинских сил обороны в районе, а также маршрут перемещения колонны бронированной техники и военного транспорта ВСУ.

В СБУ подчеркнули, что своими действиями информаторка россиян поставила под угрозу жизнь большого количества военнослужащих ВСУ.

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Темы: коллаборационизмсудтюрьма
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