Наводила огонь по ВСУ на Донбассе: информаторка россиян получила 9 лет тюрьмы

Информаторка россиян, которую СБУ задержала в Покровском районе Донецкой области, получила 9 лет тюрьмы за то, что наводила огонь по ВСУ.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно СБУ: "Информаторка приговорена к 9 годам лишения свободы и признана виновной по ч. 3 ст. 114-2 УК (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины)".

Детали: Следствие установило, что женщина передавала сведения о расположении подразделений и передвижения техники ВСУ на Донбассе.

В суде собранные следователями СБУ доказательства подтвердили. В частности, то, что злоумышленница передала врагу координаты склада боеприпасов ВСУ вблизи Покровска; информацию о численности подразделения украинских сил обороны в районе, а также маршрут перемещения колонны бронированной техники и военного транспорта ВСУ.

В СБУ подчеркнули, что своими действиями информаторка россиян поставила под угрозу жизнь большого количества военнослужащих ВСУ.