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В українців покращилось ставлення до Бандери і погіршилось до СРСР

Альона Мазуренко Четвер, 13 жовтня 2022, 12:46

За результатами серпневого соцопитування, більшість українців схвально ставляться до розпаду Радянського Союзу і позитивно ставляться до діяльності Степана Бандери.

Джерело: результати соцопитування фонду "Демініціативи" імені Ілька Кучеріва і центру Разумкова

Дослівно: "67% опитаних громадян позитивно оцінюють розпад Радянського Союзу. Частка тих, хто негативно ставиться до розпаду СРСР, становить 16% і приблизно дорівнює частці тих, хто не визначився зі своїм ставленням до цієї історичної події (17%).

Якщо порівняти з 2020 роком, то українці почали значно схвальніше ставитися до розпаду Радянського Союзу.

За два роки частка тих, хто позитивно оцінив розпад СРСР, зросла на 18% паралельно зі зменшенням негативної оцінки цієї події на 16%".

 
 

Деталі: Найбільше задоволених розпадом Союзу серед громадян, які не жили в ті часи або застали кінець СРСР у юному віці. Серед них позитивно оцінили розпад Союзу 70-72% опитаних.

Найменше тих, хто позитивно оцінив розпад СРСР, серед громадян, яким за 60 років.

ВІДЕО ДНЯ

Українці, які народилися після 1991 р., найменше ностальгують за Радянським Союзом і не бажають його відновлення.

 

Водночас, майже 50% населення України позитивно оцінюють постать Степана Бандери. Негативно про роль Степана Бандери у становленні української державності відгукнулися 11% опитаних.

Ще 19% зазначили, що ставляться до діяльності Бандери як позитивно, так і негативно, близько 18% не змогли відповісти на це запитання. При цьому 2% опитаних респондентів сказали, що не чули про такого українського політичного діяча.

 

Опитування проводилося фондом "Демініціативи" імені Ілька Кучеріва із соцслужбою центру Разумкова з 5 по 12 серпня 2022 року.

Опитування проводилося методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській областях – лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитування проводилося у 112 населених пунктах (57 міських та 55 сільських).

Було опитано 2024 респонденти віком від 18 років.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Теми: опитуваннясоціологіяСРСР
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