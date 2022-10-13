У украинцев улучшилось отношение к Бандере и ухудшилось к СССР

По результатам августовского соцопроса, большинство украинцев одобрительно относятся к распаду Советского Союза и положительно относятся к деятельности Степана Бандеры.

Источник: результаты соцопроса фонда "Деминициативы" имени Илька Кучерива

Дословно: "67% опрошенных граждан положительно оценивают распад Советского Союза. Доля тех, кто негативно относится к распаду СССР, составляет 16% и примерно равна доле тех, кто не определился со своим отношением к этому историческому событию (17%).

Если сравнить с 2020 годом, то украинцы стали значительно более одобрительно относиться к распаду Советского Союза.

За два года доля тех, кто положительно оценил распад СССР, выросла на 18% параллельно с уменьшением негативной оценки этого события на 16%".

Детали: Больше всего довольных распадом Союза среди граждан, которые не жили в те времена или застали конец СССР в юном возрасте. Среди них положительно оценили распад Союза 70-72% опрошенных.

Меньше всего тех, кто положительно оценил распад СССР, среди граждан, которым за 60 лет.

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Украинцы, родившиеся после 1991 г., меньше всего ностальгируют по Советскому Союзу и не желают его восстановления.

В то же время, почти 50% населения Украины положительно оценивают фигуру Степана Бандеры. Негативно о роли Степана Бандеры в становлении украинской государственности отозвались 11% опрошенных.

Еще 19% отметили, что относятся к деятельности Бандеры как положительно, так и отрицательно, около 18% затруднились ответить на этот вопрос. При этом 2% опрошенных респондентов сказали, что не слышали о таком украинском политическом деятеле.

Опрос проводился фондом "Деминициативы" имени Илька Кучерива с соцслужбой центра Разумкова с 5 по 12 августа 2022 года.

Опрос проводился методом face-to-face проводился в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и городе Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской областях - только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Опрос проводился в 112 населенных пунктах (57 городских и 55 сельских).

Было опрошено 2024 респондента в возрасте от 18 лет.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.