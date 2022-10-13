Вистояли: Україна відмовилася від віялових відключень світла

"Укренерго" наразі відмовляється від запровадження графіків аварійних відключень світла в Україні завдяки стабілізації електропостачання.

Джерело: голова правління НЕК Володимир Кудрицький у Facebook

Пряма мова: "Вчора ввечері у Києві, області і всьому центральному регіоні не застосовувалися диспетчерські обмеження, з 19.55 були зняті обмеження у північно-східних областях нашої держави. Протягом сьогоднішнього дня ні вранці, ні ввечері введення графіків аварійних відключень поки що не планується.

Це стало можливим, по-перше, завдяки тому, що фахівці "Укренерго" та обленерго стабілізували енергопостачання на у всіх областях України. А, по-друге, тому, що українські громадяни, зокрема і мешканці центру України, ввечері ощадливо споживали електроенергію. За що ми їм дуже вдячні.

Разом ми вистояли у напевно найбільшій ракетній атаці на енергетичну інфраструктуру в історії".

Деталі: При цьому Кудрицький нагадує, що українці мають бути готовими до нових атак ворога.

Запевняється, що "Укренерго", як оператор системи передачі, робить все, щоб захистити свою інфраструктуру і швидко відновити її.

ВІДЕО ДНЯ

Для всіх залишається рекомендація зменшити споживання в періоди пікового навантаження в енергосистемі: вранці з 8-ї до 11-ї та ввечері з 17-ї до 23-ї години.

І не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Пряма мова: "Ракетні атаки підштовхують нас до того, щоб виробити звичку до відповідального споживання електроенергії та газу. Тому ми, як і раніше, рекомендуємо, за можливості, перенести користування потужними електроприладами на нічні години, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий. Це допоможе нам стабілізувати енергосистему і безпечно пройти опалювальний сезон цієї зими".

Передісторія:

Після ракетних атак на енергетичну інфраструктуру України прем'єр Денис Шмигаль заявив, що відмовитись від практики планових відключень електроенергії можливо за умови зменшення її споживання у період із 17:00 до 22:00 загалом по Україні на 25%.

Укренерго закликало економити електрику не лише ввечері, а й вранці

У Києві та області в середу, 12 жовтня, ДТЕК централізовано вимкнула світло через дефіцит потужності.

Читайте також: Росія руйнує енергетичну інфраструктуру. Як підготуватися до аварійних відключень?