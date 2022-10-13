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Выстояли: Украина отказалась от веерных отключений света

Валентина РоманенкоЧетверг, 13 октября 2022, 12:50
фото Getty Images

"Укрэнерго" пока отказывается от введения графиков аварийных отключений света в Украине благодаря стабилизации электроснабжения.

Источник: председатель правления НЭК Владимир Кудрицкий в Facebook

Прямая речь: "Вчера вечером в Киеве, области и всем центральном регионе не применялись диспетчерские ограничения, с 19.55 были сняты ограничения в северо-восточных областях нашего государства. В течение сегодняшнего дня ни утром, ни вечером введение графиков аварийных отключений пока не планируется.

Это стало возможным, во-первых, благодаря тому, что специалисты "Укрэнерго" и облэнерго стабилизировали энергоснабжение во всех областях Украины. А, во-вторых, потому, что украинские граждане, в том числе и жители центра Украины, вечером экономно потребляли электроэнергию. За что мы им очень благодарны.

Вместе мы выстояли в наверное самой крупной ракетной атаке на энергетическую инфраструктуру в истории".

Детали: При этом Кудрицкий напоминает, что украинцы должны быть готовы к новым атакам врага.

Уверяется, что "Укрэнерго", как оператор системы передачи, делает все, чтобы защитить свою инфраструктуру и быстро восстановить ее.

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Для всех остается рекомендация уменьшить потребление в периоды пиковой нагрузки в энергосистеме: утром с 8 до 11 и вечером с 17 до 23 часов.

И не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Прямая речь: "Ракетные атаки подталкивают нас к тому, чтобы выработать привычку к ответственному потреблению электроэнергии и газа. Поэтому мы по-прежнему рекомендуем, по возможности, перенести пользование мощными электроприборами на ночные часы, когда уровень потребления в энергосистеме самый низкий. Это поможет нам стабилизировать энергосистему и безопасно пройти отопительный сезон этой зимой".

Предыстория:

  • После ракетных атак на энергетическую инфраструктуру Украины премьер Денис Шмыгаль заявил, что отказаться от практики плановых отключений электроэнергии возможно при условии уменьшения ее потребления в период с 17:00 до 22:00 в целом по Украине на 25%.
  • Укрэнерго призвало экономить электричество не только вечером, но и утром.
  • В Киеве и области в среду, 12 октября, ДТЭК централизованно выключила свет из-за дефицита мощности.

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