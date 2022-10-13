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Журналіста УП Михайла Ткача збив автомобіль у Києві

Валентина РоманенкоЧетвер, 13 жовтня 2022, 13:14
Михайло Ткач. ілюстративне фото з його Facebook

У Шевченківському районі Києва на нерегульованому пішохідному переході автомобіль ВАЗ збив журналіста "Української правди" Михайла Ткача, його госпіталізували із забоями.

Джерело: Ткач у Facebook, поліція

Пряма мова: "Сьогодні вранці на пішохідному переході мене збила машина. Нічого серйозного. Забої. Я не схильний пов‘язувати цей випадок з професійною діяльністю, але і водія ВАЗа, який натиснув на газ перед пішоходним і переді мною теж складно зрозуміти.  Тому про всяк випадок фіксую це тут.

Поліція, швидка працюють як годинник. Дякую".

Деталі: За даними поліції, авто керував киянин 1978 р.н., журналіста було госпіталізовано.

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Теми: ДТПКиїв
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