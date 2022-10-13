Журналиста УП Михаила Ткача сбил автомобиль в Киеве

В Шевченковском районе Киева на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль ВАЗ сбил журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, его госпитализировали с ушибами.

Источник: Ткач в Facebook, полиция

Прямая речь: "Сегодня утром на пешеходном переходе меня сбила машина. Ничего серьезного. Ушибы. Я не склонен связывать этот случай с профессиональной деятельностью, но и водителя ВАЗа, который нажал на газ перед пешеходным и передо мной тоже сложно понять. Поэтому на всякий случай фиксирую это здесь.

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Полиция, скорая работают как часы. Спасибо".

Детали: По данным полиции, авто управлял киевлянин 1978 г.р., журналист был госпитализирован.