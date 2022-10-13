Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Журналиста УП Михаила Ткача сбил автомобиль в Киеве

Валентина РоманенкоЧетверг, 13 октября 2022, 13:14
Михаил Ткач. иллюстративное фото из его Facebook

В Шевченковском районе Киева на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль ВАЗ сбил журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача, его госпитализировали с ушибами.

Источник: Ткач в Facebook, полиция

Прямая речь: "Сегодня утром на пешеходном переходе меня сбила машина. Ничего серьезного. Ушибы. Я не склонен связывать этот случай с профессиональной деятельностью, но и водителя ВАЗа, который нажал на газ перед пешеходным и передо мной тоже сложно понять.  Поэтому на всякий случай фиксирую это здесь.

Полиция, скорая работают как часы. Спасибо".

Детали: По данным полиции, авто управлял киевлянин 1978 г.р., журналист был госпитализирован.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ДТПКиев
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россия перебросила бомбардировщики, способные нести ядерный заряд, к границе с Норвегией - СМИ

Мобилизованные россияне как "пушечное мясо" создают ощутимое давление на защитников – Зеленский

Генсек НАТО прокомментировал, каким будет ответ Альянса в случае ядерного удара РФ по Украине

Россия угрожает выйти из "зерновой сделки", если не будут выполнены ее требования

"Начали входить в революционную ситуацию": чиновники и бизнесмены РФ опустошены – WP

Обновлено Боррель пригрозил российской армии "полным уничтожением" в случае ядерного удара РФ по Украине

Все новости...
ДТП
На Киевщине водитель насмерть сбил девочек 6 и 8 лет и пытался скрыться
В ДТП с военным автомобилем – четверо погибших
Автомобиль Зеленского попал в ДТП – спикер президента
Последние новости
03:51
Компания Маска просит Пентагон оплатить услуги Starlink в Украине – СМИ
02:55
Парламент Турции поддержал законопроект о заключении за распространение "дезинформации"
01:55
Лукашенко проводит скрытую мобилизацию – СМИ
00:58
Испания отправила Украине 4 ЗРК Hawk – Резников
00:28
Живицкий сообщил, сколько мин "прилетело" по Сумщине за сутки
23:44
Конгресс вызывает Трампа для показаний по делу штурма Капитолия
23:37
Одессит заплатит 100 тысяч: хотел парада оккупантов в Киеве и запугивал
23:21
Франция впервые начала поставлять газ Германии на фоне энергетического кризиса
23:13
Россия перебросила бомбардировщики, способные нести ядерный заряд, к границе с Норвегией - СМИ
23:07
фотоВ Украине погиб московский чиновник, которого без подготовки бросили на фронт – СМИ
Все новости...