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Сміливий народ України увійшов у трійку фіналістів премії Європарламенту

"Європейська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 13:20

Депутати Європарламенту сформували короткий список премії Сахарова 2022 року, до якого увійшов "сміливий народ України". 

Про це повідомила пресслужба парламенту у четвер, пише "Європейська правда".

13 жовтня депутати Європарламенту в комітетах із закордонних справ та розвитку провели спільне голосування, щоб обрати фіналістів премії Сахарова 2022 року за свободу думки. 

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До трійки фіналістів увійшли: 

  • Сміливий народ України в особі президента Зеленського, обраних лідерів та громадянського суспільства;
  • Джуліан Ассанж, один із активістів організації WikiLeaks;
  • Колумбійська комісія правди.

Сміливий український народ в особі президента Володимира Зеленського на премію номінувала Європейська народна партія.

"Неспровокована агресивна війна Росії проти України, розпочата в лютому 2022 року, завдає величезної шкоди українському народу у вигляді втрачених життів та перетворення міст та сіл на руїни. Український народ бореться за захист свого дому, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності, але щодня він також бореться за свободу, демократію, верховенство права та європейські цінності на полях боїв", - йдеться у номінації.

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Політичні групи S&D та Renew Europe номінували народ України, наголосивши на ролі окремих осіб, представників громадянського суспільства та державних і громадських інституцій. 

У номінації, серед інших, згадуються Державна служба України з надзвичайних ситуацій; Юлія Паєвська, засновниця евакуаційної медичної групи "Ангели Тайри"; правозахисниця Олександра Матвійчук, чия організація "Центр громадянських свобод" отримала цього року Нобелівську премію миру; Рух цивільного опору "Жовта стрічка"; Іван Федоров, мер тимчасово окупованого Мелітополя.

Глава та політичні лідери Європейського парламенту оберуть переможця у середу, 19 жовтня. 

Саму премію вручатимуть на церемонії у Страсбурзі 14 грудня.

Премія Сахарова - головна нагорода Євросоюзу у сфері прав людини.

У минулому році премію Сахарова отримав російський опозиціонер Алексєй Навальний, у 2020 році - представники білоруської опозиції, у 2018 році - український режисер Олег Сенцов.

Теми: ЄвропарламентУкраїнавійна
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