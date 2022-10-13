Смелый народ Украины вошел в тройку финалистов премии Европарламента

Депутаты Европарламента сформировали короткий список премии Сахарова 2022 года, в который вошел "смелый народ Украины".

Об этом сообщила пресс-служба парламента в четверг, пишет "Европейская правда".

13 октября депутаты Европарламента в комитетах по иностранным делам и развитию провели совместное голосование, чтобы выбрать финалистов премии Сахарова 2022 года за свободу мысли.

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В тройку финалистов вошли:

- Смелый народ Украины в лице президента Зеленского, избранных лидеров и гражданского общества;

- Джулиан Ассанж, один из активистов организации WikiLeaks;

- Колумбийская комиссия правды.



Смелый украинский народ в лице президента Владимира Зеленского на премию номинировала Европейская народная партия.

"Неспровоцированная агрессивная война России против Украины, начатая в феврале 2022 года, наносит огромный ущерб украинскому народу в виде потерянных жизней и превращения городов и сел в руины. Украинский народ борется за защиту своего дома, суверенитета, независимости и территориальной целостности, но ежедневно он также борется за свободу, демократию, верховенство права и европейские ценности на полях боев", - говорится в номинации.

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Политические группы S&D и Renew Europe номинировали народ Украины, отметив роль отдельных лиц, представителей гражданского общества и государственных и общественных институтов.

В номинации, среди прочих, упоминаются Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям; Юлия Паевская, основательница эвакуационной медицинской группы "Ангелы Тайры"; правозащитница Александра Матвийчук, чья организация "Центр гражданских свобод" получила в этом году Нобелевскую премию мира; Движение гражданского сопротивления "Желтая лента"; Иван Федоров, мэр временно оккупированного Мелитополя.

Глава и политические лидеры Европейского парламента выберут победителя в среду, 19 октября.

Саму премию будут вручать на церемонии в Страсбурге 14 декабря.

Премия Сахарова - главная награда Евросоюза в области прав человека.

В прошлом году премию Сахарова получил российский оппозиционер Алексей Навальный, в 2020 году - представители белорусской оппозиции, в 2018 году - украинский режиссер Олег Сенцов.