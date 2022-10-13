Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Боррель пригрозив російській армії "повним знищенням" у разі ядерного удару РФ по Україні

"Європейська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 17:59
Жозеп Боррель, Getty Images

Оновлено 17:50. Доповнена цитата Борреля в третьому абзаці.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що відповідь Заходу на потенційний ядерний удар по Україні не буде ядерною, але вона буде дуже потужною з військової точки зору.

Про це Боррель сказав, виступаючи у четвер у Брюгге, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Є ядерна загроза, і Путін каже, що він не блефує. Ну, він не може дозволити собі блеф. Має бути чітко зрозуміло: люди, що підтримують Україну, ЄС, держави-члени, США, НАТО не блефують також. Будь-яка ядерна атака проти України створить відповідь. Не ядерну відповідь, але настільки потужну відповідь з військового боку, що російська армія буде повністю знищена", - сказав Боррель.

За його словами, "це серйозний момент в історії, і ми повинні показати нашу єдність, міць і повну рішучість".

Нагадаємо, Еммануель Макрон заявив, що Франція не буде застосовувати ядерну зброю проти Росії, якщо та завдасть ядерного удару по Україні.

Раніше ЗМІ повідомили, що ядерний удар Росії найбільш імовірно, викличе "фізичну відповідь" союзників Києва і – потенційно – Північноатлантичного альянсу.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте більше тут - Якою буде відповідь Заходу на ядерний удар РФ по Україні. Аналіз варіантів та сценаріїв.

Теми: Росіяядерна зброяЄСвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росія перекинула бомбардувальники, здатні нести ядерний заряд, до кордону з Норвегією – ЗМІ

Мобілізовані росіяни як "гарматне м’ясо" створюють відчутний тиск на захисників – Зеленський

Генсек НАТО прокоментував, чи готує Альянс фізичну відповідь у разі ядерного удару РФ по Україні

Росія погрожує вийти із "зернової угоди", якщо не будуть виконані її вимоги

"Почали входити в революційну ситуацію": чиновники й бізнесмени РФ спустошені – WP

Оновлено Боррель пригрозив російській армії "повним знищенням" у разі ядерного удару РФ по Україні

Усі новини...
Росія
"Почали входити в революційну ситуацію": чиновники й бізнесмени РФ спустошені – WP
На Львівщині росіяни повторно поцілили у військовий об‘єкт, ще 2 області захистила ППО
Україна повернула з полону 20 воїнів
Останні новини
04:38
ЗСУ знищили 3 командних пункти росіян і уразили 4 ворожих позиції ППО – ОК "Південь"
04:05
Білорусь запроваджує режим "контртерористичної операції"
03:51
Компанія Маска відмовляється фінансувати послуги Starlink в Україні – ЗМІ
02:55
Парламент Туреччини підтримав законопроєкт про ув’язнення за поширення "дезінформації"
01:55
Лукашенко проводить приховану мобілізацію – ЗМІ
00:58
Іспанія відправила Україні 4 ЗРК Hawk – Резніков
00:28
Живицький повідомив, скільки мін "прилетіло" по Сумщині за добу
23:44
Конгрес викликає Трампа для свідчень у справі штурму Капітолія
23:37
Одесит заплатить 100 тисяч: хотів параду окупантів у Києві й залякував
23:21
Франція вперше почала постачати газ Німеччині на тлі енергетичної кризи
Усі новини...