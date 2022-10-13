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Боррель пригрозив російській армії "повним знищенням" у разі ядерного удару РФ по Україні

"Європейська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 17:59
Боррель пригрозив російській армії повним знищенням у разі ядерного удару РФ по Україні
Жозеп Боррель, Getty Images

Оновлено 17:50. Доповнена цитата Борреля в третьому абзаці.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що відповідь Заходу на потенційний ядерний удар по Україні не буде ядерною, але вона буде дуже потужною з військової точки зору.

Про це Боррель сказав, виступаючи у четвер у Брюгге, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

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"Є ядерна загроза, і Путін каже, що він не блефує. Ну, він не може дозволити собі блеф. Має бути чітко зрозуміло: люди, що підтримують Україну, ЄС, держави-члени, США, НАТО не блефують також. Будь-яка ядерна атака проти України створить відповідь. Не ядерну відповідь, але настільки потужну відповідь з військового боку, що російська армія буде повністю знищена", - сказав Боррель.

За його словами, "це серйозний момент в історії, і ми повинні показати нашу єдність, міць і повну рішучість".

Нагадаємо, Еммануель Макрон заявив, що Франція не буде застосовувати ядерну зброю проти Росії, якщо та завдасть ядерного удару по Україні.

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Раніше ЗМІ повідомили, що ядерний удар Росії найбільш імовірно, викличе "фізичну відповідь" союзників Києва і – потенційно – Північноатлантичного альянсу.

Читайте більше тут - Якою буде відповідь Заходу на ядерний удар РФ по Україні. Аналіз варіантів та сценаріїв.

Теми: Росіяядерна зброяЄСвійна
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