Боррель пригрозил российской армии "полным уничтожением" в случае ядерного удара РФ по Украине

Обновлено 17:50. Дополнена цитата Борреля в третьем абзаце.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ответ Запада на потенциальный ядерный удар по Украине не будет ядерным, но он будет очень мощным с военной точки зрения.

Об этом Боррель сказал, выступая в четверг в Брюгге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Есть ядерная угроза, и Путин говорит, что он не блефует. Ну, он не может позволить себе блеф. Должно быть четко понятно: люди, поддерживающие Украину, ЕС, государства-члены, США, НАТО не блефуют также. Любая ядерная атака против Украины создаст ответ. Не ядерный ответ, но настолько мощный ответ с военной стороны, что российская армия будет полностью уничтожена", - сказал Боррель.

По его словам, "это серьезный момент в истории, и мы должны показать наше единство, мощь и полную решимость".

Напомним, Эммануэль Макрон заявил, что Франция не будет применять ядерное оружие против России в случае, если та нанесет ядерный удар по Украине.

Ранее СМИ сообщили, что ядерный удар России, наиболее вероятно, вызовет "физический ответ" союзников Киева и - потенциально - Североатлантического альянса.

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