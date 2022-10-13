Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Боррель пригрозил российской армии "полным уничтожением" в случае ядерного удара РФ по Украине

"Европейская правда"Четверг, 13 октября 2022, 17:59
Боррель пригрозил российской армии полным уничтожением в случае ядерного удара РФ по Украине
Жозеп Боррель, Getty Images

Обновлено 17:50. Дополнена цитата Борреля в третьем абзаце.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ответ Запада на потенциальный ядерный удар по Украине не будет ядерным, но он будет очень мощным с военной точки зрения.

Об этом Боррель сказал, выступая в четверг в Брюгге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Реклама:

"Есть ядерная угроза, и Путин говорит, что он не блефует. Ну, он не может позволить себе блеф. Должно быть четко понятно: люди, поддерживающие Украину, ЕС, государства-члены, США, НАТО не блефуют также. Любая ядерная атака против Украины создаст ответ. Не ядерный ответ, но настолько мощный ответ с военной стороны, что российская армия будет полностью уничтожена", - сказал Боррель.

По его словам, "это серьезный момент в истории, и мы должны показать наше единство, мощь и полную решимость".

Напомним, Эммануэль Макрон заявил, что Франция не будет применять ядерное оружие против России в случае, если та нанесет ядерный удар по Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее СМИ сообщили, что ядерный удар России, наиболее вероятно, вызовет "физический ответ" союзников Киева и - потенциально - Североатлантического альянса.

Читайте больше: Каким будет ответ Запада на ядерный удар РФ по Украине. Анализ вариантов и сценариев.

Темы: Росcияядерное оружиеЕСвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
Росcия
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Еврокомиссия готова предоставить предложения по использованию замороженных активов РФ
Минобороны РФ пытается ограничить информацию о войне в Украине – ISW
Последние новости
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
Все новости...
Реклама: